Nach sechs Premier-League-Heimsiegen in Folge musste sich der FC Liverpool gegen Leicester City mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Damit verpasste es das Team von Jürgen Klopp, die Tabellenführung auf sieben Punkte auszubauen. Der Tabellenzweite Manchester City hatte am Dienstag überraschend 1:2 bei Newcastle United verloren. Durch das Unentschieden hat Liverpool jetzt fünf Punkte Vorsprung auf die Citizens.

Die Reds waren perfekt in die Partie gegen Leicester gestartet. Nach nicht einmal zwei Minuten traf Sadio Mané mit einem gezielten Flachschuss ins lange Eck zum 1:0. Kurz darauf hatte Liverpool die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch Roberto Firmino scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Leicester-Torwart Kasper Schmeichel (6. Minute).

In der Folge fanden die Gäste besser ins Spiel und kamen unmittelbar vor der Pause zum Ausgleich. Im Anschluss an einen Freistoß schoss der aufgerückten Verteidiger Harry Maguire aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (45.+2). In der zweiten Hälfte hätte Liverpool sogar in Rückstand geraten können, doch Torwart Alisson verhinderte ein Eigentor von Firmino mit starker Reaktion auf der Linie (52.).

REUTERS Jürgen Klopp ist bedient

Wenig später hätte der Tabellenführer eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, als Naby Keita im Strafraum von Ricardo Pereira zu Fall gebracht wurde. Doch Schiedsrichter Martin Atkinson ließ weiterspielen (56.). So blieb es bei der Punkteteilung.

Chelsea-Debakel in Bournemouth

Der FC Chelsea hat im Kampf um die Champions-League-Plätze eine überraschende und vor allem überraschend deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim AFC Bournemouth verloren die Blues 0:4 (0:0). Joshua King (47. und 75.), David Brooks (63.) und Charlie Daniels (90.+4) erzielten die Tore für Bournemouth.

Chelseas neuer Mittelstürmer Gonzalo Higuaín blieb bei seinem Debüt ohne Torschuss und wurde in der 65. Minute ausgewechselt. Trotz der Pleite bleibt Chelsea mit 45 Punkten Tabellenvierter - das allerdings nur dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses im Vergleich zum punktgleichen FC Arsenal auf Rang fünf. Manchester United lauert mit zwei Punkten Rückstand auf dem sechsten Platz.

Tottenham bleibt dran

Der große Sieger des 24. Spieltags heißt Tottenham Hotspur. Das Team von Mauricio Pochettino gegen den FC Watford einen 0:1-Pausenrückstand durch zwei späte Tore in einen 2:1-Heimsieg gedreht. Heung-Min Son (80.) und Fernando Llorente (87.) trafen für die Spurs. Craig Cathcart hatte Watford in Führung gebracht (38.).

Durch den Erfolg hat der Tabellendritte Tottenham den Rückstand auf Manchester City auf zwei Punkte sowie auf Spitzenreiter Liverpool auf sieben Punkte verkürzt. Im Titelrennen sind die Spurs krasser Außenseiter, zumal mit Harry Kane und Dele Alli zwei ihrer besten Offensivspieler mehrere Wochen verletzt ausfallen.

Alle Ergebnisse des 24. Spieltags im Überblick:

FC Arsenal - Cardiff City 2:1 (0:0)

Fulham FC - Brighton and Hove Albion 4:2 (0:2)

Huddersfield Town - FC Everton 0:1 (0:1)

Wolverhampton Wanderers - West Ham United 3:0 (0:0)

Manchester United - FC Burnley 2:2 (0:0)

Newcastle United - Manchester City 2:1 (0:1)

AFC Bournemouth - FC Chelsea 4:0 (0:0)

FC Southampton - Crystal Palace 1:1 (0:1)

FC Liverpool - Leicester City 1:1 (1:1)

Tottenham Hotspur - FC Watford 2:1 (0:1)