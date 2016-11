Sieg gegen Watford Klopps Liverpool übernimmt Tabellenführung

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool erstmals in seiner Amtszeit an die Spitze der englischen Premier League geführt. Durch ein 6:1 (3:0) gegen den FC Watford am 11. Spieltag löste der deutsche Teammanager mit den Reds den FC Chelsea ab, der am Samstag den ersten Platz erobert hatte.

Sadio Mané (27. Minute/61.), Coutinho (30.), Emre Can per Kopf (43.), Roberto Firmino (57.) und Gerginio Wijnaldum (90.+1) trafen für den Traditionsklub. Zuletzt war Liverpool im Mai 2014 Spitzenreiter gewesen. Das zwischenzeitliche 1:5 erzielte Daryl Janmaat (75.).

Der FC Arsenal kam zuvor im London-Duell mit Stadtrivale Tottenham Hotspur nur zu einem 1:1 (1:0). Die Gunners waren zunächst durch ein Eigentor des ehemaligen Kölners Kevin Wimmer (42. Minute) in Führung gegangen. Spurs-Stürmer Harry Kane, der nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sein Comeback gab, besorgte per Foulelfmeter (51.) den Ausgleich.

Tottenham, das nach elf Saisonspielen in der Liga weiter ungeschlagen ist, musste auf Dele Alli verzichten. Der englische Nationalspieler hatte sich im Training am Knie verletzt und wird laut seinem Trainer Mauricio Pochettino voraussichtlich für mehrere Wochen ausfallen.