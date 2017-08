Premier League Liverpools Saisonauftakt ohne Happy End

Ein Gegentor in der Nachspielzeit hat Jürgen Klopp und FC Liverpool um einen gelungenen Saisonstart in der Premier League gebracht. Der deutsche Coach führte in seinem 100. Pflichtspiel mit dem 18-maligen englischen Meister nach zweimaligem Rückstand beim FC Watford, bis Miguel Britos (90.+3 Minute) per Kopf zum Endstand von 3:3 (2:1) traf.

Philippe Coutinho stand an der Vicarage Road nicht im Aufgebot der Reds. Der brasilianische Offensivspieler fehlte aufgrund von Rückenproblemen, das teilte sein Klub mit. Der 25-Jährige wird derzeit vom FC Barcelona umworben. Liverpool, für das Sadio Mané (29.), Roberto Firmino (55., Foulelfmeter) und der Zugang Mohamed Salah (57.) trafen, schließt einen Verkauf allerdings aus.

REUTERS Jürgen Klopp

Klopps Trauzeuge David Wagner, der Huddersfield Town zum Aufstieg geführt hatte, tritt mit dem Neuling am Nachmittag (16.00 Uhr, DAZN) bei Crystal Palace an. Dann beginnt auch Meister FC Chelsea gegen den FC Burnley seine Titelverteidigung.

Am Freitagabend hatte der FC Arsenal die neue Premier-League-Saison spektakulär eröffnet.