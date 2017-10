Premier League Liverpool verliert den Anschluss an die Spitze

Newcastle United - FC Liverpool 1:1 (0:1)



Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat in der Premier League erneut Punkte verspielt. Beim Aufsteiger Newcastle United kamen die Reds nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Philippe Coutinho (29. Minute) brachte die Gäste im St. James' Park von Newcastle zwar zunächst mit seinem Tor in Führung. Doch wenig später traf der ehemalige Bundesliga-Spieler Joselu (36.) zum Ausgleich für die Hausherren.

Für den FC Liverpool, bei dem der deutsche Nationalspieler Emre Can nur auf der Bank saß und Roberto Firmino erst ab der 74. Minute zum Einsatz kam, war es bereits das dritte Remis in der laufenden Saison. Die Reds bleiben damit auf dem siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Spitzenreiter aus Manchester beträgt damit bereits sieben Punkte. Nach der Länderspielpause empfängt Liverpool Manchester United zum Spitzenspiel an der Anfield Road.

FC Arsenal - Brighton & Hove Albion 2:0 (1:0)

Der FC Arsenal hat seine perfekte Heimbilanz ausgebaut und sich gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion durchgesetzt. Nacho Monreal (16.) und Alex Iwobi (56.) trafen beim ungefährdeten 2:0 (1:0)-Sieg für die Gunners, die bisher wettbewerbsübergreifend alle Heimspiele der Saison gewonnen haben. Arsenal steht nach dem Erfolg auf dem fünften Rang.

Trainer Arsène Wenger musste erneut auf Mesut Özil verzichten, der nach überstandener Knieverletzung noch nicht wieder fit ist. In der Abwehr vertraute Wenger auf Shkodran Mustafi, Landsmann Per Mertesacker musste hingegen auf der Bank Platz nehmen.