Derby Liverpool vs. Manchester United Im roten Bereich

Jürgen Klopp hatte den Kopf in seine linke Hand gestützt, er sah aus wie ein gelangweilter Schüler. Doch bei der Frage, ob sein Klub am Anfang einer neuen Ära stehe, zog er die Augenbrauen hoch und versuchte, einen erstaunten Gesichtsausdruck zu machen. Eine neue Ära? Große Worte.

Der FC Liverpool hat gerade das Viertelfinale der Champions League erreicht, zum ersten Mal seit neun Jahren. Nach dem 5:0 im Hinspiel genügte im Rückspiel gegen den FC Porto ein torloses Unentschieden. In der Premier League könnte die Mannschaft an diesem Samstag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) mit einem Sieg im direkten Duell Manchester United vom zweiten Tabellenplatz verdrängen und damit ernste Ansprüche auf die Vizemeisterschaft hinter dem enteilen Spitzenreiter Manchester City anmelden.

Ob das der Beginn einer Ära ist, zwei Jahre und fünf Monate nach Klopps Ankunft an der Anfield Road, muss sich zeigen. Doch Tatsache ist, dass der FC Liverpool deutliche Fortschritte macht. "Eine Mannschaft, die im Herbst noch unzuverlässig war, sieht jetzt wie ein zuverlässiges Spitzenteam aus", notierte die "Times" kürzlich. Klopp sagt: "Wir entwickeln uns im Moment gut. Jetzt müssen wir so weiter machen."

Liverpool ist im Angriff mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah sehr stark besetzt und spielt teilweise berauschenden Offensivfußball. Die Probleme lagen in der jüngeren Vergangenheit in der Defensive. Die Mannschaft ließ zu viele Gegentore zu, gerne durch irrwitzige Fehler, und brachte sich damit regelmäßig um den Lohn ihrer Mühen. In der laufenden Saison hat sie zwar erst drei Niederlagen kassiert, die zweitwenigsten nach Manchester City (eine Niederlage - gegen Liverpool), verschenkte aber mit bereits neun Unentschieden wertvolle Punkte.

Endlich Balance zwischen Offensive und Defensive

Fans und Fachleute sind sich einig, dass Klopp tatsächlich eine Ära prägen könnte, wenn die Reds aus Liverppol endlich ihre Schwächen in der Verteidigung abstellten. Wenn es gelänge, die passende Mischung aus Vollgas im Angriff und Sicherheit in der Abwehr zu finden. Wie es aussieht, passiert gerade genau das.

Beim Rückspiel gegen Porto blieb Liverpool zum fünften Mal in den jüngsten sieben Spielen ohne Gegentor. In den vergangenen Wochen hat die Mannschaft ein paar Siege eingefahren, die ziemlich untypisch für sie sind: kontrollierte, souveräne Pflichtsiege.

Das Team ist nicht nur zu großer Unterhaltung im Stande wie beim 4:3 gegen City im Januar, sondern kann es neuerdings auch solide. Das haben Partien wie das 3:0 bei Huddersfield Town und die 2:0-Erfolge gegen Southampton und am vergangenen Wochenende gegen Newcastle United gezeigt. "Liverpool kann jeder Abwehrreihe Angst machen und zeigt zunehmend Reife, wenn es darum geht, Spiele zu kontrollieren", beschreibt das "Liverpool Echo" die Entwicklung des Teams.

Virgil van Dijk - vielleicht doch nicht so überteuert

Eine Schlüsselfigur bei diesem Reifeprozess ist Virgil van Dijk, der niederländische Abwehrspieler, der Anfang des Jahres für die Verteidiger-Rekordsumme von angeblich mehr als 80 Millionen Euro aus Southampton kam. Er brauchte ein paar Spiele Anlauf, macht mittlerweile aber genau das, wofür er verpflichtet wurde. Er übernimmt in der Verteidigung das Kommando und gibt seinen Nebenleuten Sicherheit. Neben Van Dijk wirken Dejan Lovren und Joel Matip, die zuletzt abwechselnd zum Einsatz kamen, selbstbewusster und stabiler als vor seiner Ankunft.

Getty Images James Milner

Auch ein deutscher Profi hat Anteil am Aufschwung. Loris Karius ist seit Sommer 2016 in Liverpool. In seiner ersten Saison konnte er sich nicht durchsetzen, auch die Hinrunde der laufenden Spielzeit verbrachte er größtenteils auf der Bank. Doch Mitte Januar machte ihn Klopp zur Nummer eins. Und nach anfänglichen Wacklern ist Karius aktuell gut in Form.

Beim Erfolg gegen Newcastle vor einer Woche zeigte Karius eine Rettungstat, die laut Klopp genau so wichtig war wie ein eigener Treffer. Auch in der Strafraumbeherrschung macht er mittlerweile einen sicheren Eindruck. Dass die Torhüterfrage geklärt ist, dass er zum ersten Mal in dieser Saison mehrere Spiele nacheinander machen konnte, tut ihm gut. "Es ist für jeden Spieler wichtig, das Vertrauen des Trainers zu haben. Bei Torhütern ist es noch einmal spezieller", sagt Karius.

Zum Glück aus den Pokalen ausgeschieden

Seiner Meinung nach hat Liverpools neue Stabilität aber nicht nur mit dem Personal zu tun, sondern auch mit strukturelle Faktoren. "Alle arbeiten defensiv mit, wir arbeiten als Mannschaft zusammen, das ist der Schlüssel", sagt er. Wie es aussieht, gelingt es Klopp endlich, seiner Mannschaft des gemeinsame Verteidigen beizubringen.

Es könnte sich im Nachhinein als Segen erweisen, dass Liverpool schon früh aus dem Ligapokal und dem FA-Cup ausgeschieden ist. Dadurch ergaben sich zuletzt ein paar Lücken im ansonsten vollgestopften Terminplan, die es der Mannschaft erlaubten, im Training am Feintuning zu arbeiten. Im Februar leistete sich das Team in einer zehntägigen Spielpause sogar ein Trainingslager in Marbella. "Die längeren Trainingswochen haben uns geholfen, mehr Ablauf reinzukriegen", sagt Karius.

Der FC Liverpool ist gut vorbereitet für den Rest der Saison. Vielleicht sogar für mehr. Vielleicht sogar für eine Ära.