Premier League Harry Kane rettet Tottenham

Vor zwei Wochen erst hatte Harry Kane im North London Derby gegen Arsenal nach fast zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Wie wichtig der Nationalstürmer für seinen Klub Tottenham Hotspur ist, bewies er in der Endphase der Partie gegen West Ham United. Seine zwei späten Treffer (89. Minute und 90.+1, Foulelfmeter) sorgten für einen dramatischen 3:2 (0:1)-Heimsieg an der White Hart Lane.

Tottenham bleibt damit als einziges Team in den ersten vier englischen Fußballligen ungeschlagen (sechs Siege, sechs Remis). In der Tabelle liegen die Spurs allerdings nur auf dem fünften Rang, drei Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool.

Michail Antonio hatte den Viertletzten West Ham United per Kopf nach 24 Minuten in Führung gebracht, Harry Winks für die Spurs nach 51 Minuten ausgeglichen. Für den 20-jährigen Mittelfeldspieler war es der erste Startelfeinsatz überhaupt in der Premier League. Die Gäste gingen durch einen von Manuel Lanzini verwandelten Foulelfmeter (68.) erneut in Führung, nachdem Winston Reid von Vincent Janssen zu Fall gebracht worden war.

REUTERS Harry Kanes Siegtreffer (90.+1)

Harry Kane genügten schließlich exakt 160 Sekunden, um die Partie zu drehen. Aus kurzer Distanz traf er zunächst zum Ausgleich, in der Nachspielzeit verwertete er zudem einen Foulelfmeter. Der eingewechselte Heung-Min Son war zuvor gefoult worden. Kurz vor dem Abpfiff sah West Hams Reid noch Gelb-Rot.

Auf die Spurs wartet am kommenden Wochenende das nächste Stadtduell, dann tritt man beim Tabellendritten Chelsea an. West Ham reist zu Manchester United.