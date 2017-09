Tottenham-Sieg gegen Huddersfield Kane schießt Pflichtspieltreffer 12 und 13 in diesem Monat

Huddersfield Town hat am siebten Spieltag die zweite Saisonniederlage kassiert. Das Team des deutschen Trainers verlor zu Hause 0:4 (0:3) gegen Tottenham Hotspur. Huddersfield hingegen hatte zuvor überhaupt erst drei Gegentore in sechs Ligaspielen kassiert. Gegen Tottenham war der Aufsteiger aber vor allem in Hälfte eins chancenlos - auch weil Torjäger Harry Kane erneut doppelt traf.

Nach einem Ballverlust des ehemaligen Dortmunders Chris Löwe brachte Kane die Gäste früh in Führung (9. Minute), eine Viertelstunde später traf er bereits zum 3:0 (24.). Zwischendurch hatte Spurs-Verteidiger Ben Davis per Lupfer erhöht (12.) In der Nachspielzeit stellte Moussa Sissoko (90.+1) den Endstand her.

Kane erzielte damit seine Pflichtspieltreffer zwölf und 13 im September 2017. Fünfmal traf er in der Champions League, sechsmal in der Liga, und zwei Tore schoss er für England in der WM-Qualifikation gegen Malta.

Nach drei Pflichtspielsiegen zu Beginn wartet Huddersfield wettbewerbsübergreifend seit sechs Partien auf einen Sieg. Die Spurs bleiben seit der 1:2-Heimniederlage am zweiten Spieltag gegen den FC Chelsea weiter ungeschlagen.