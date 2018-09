Tagsüber schrieb Harvey Elliott in der Schule Prüfungen, am Abend trug er sich selbst in die Geschichtsbücher ein: Er debütierte im Ligacup des FC Fulham beim FC Millwall (3:1) im Alter von nur 15 Jahren und 174 Tagen und ist damit der bislang jüngste Spieler im englischen Profifußball. Den Altersrekord hatte bis dahin Ashley Chambers gehalten. Er war im Mai 2005 bei seinem Debüt für Leicester City 29 Tage älter als Elliott bei dessen Premiere.

"Dieses Kind zeigt schon eine große Persönlichkeit, wenn er zu mir sagt: Ich will Ihnen beweisen, dass ich ein sehr guter Spieler bin", sagt Fulhams Trainer Slavisa Jokanovic über den Flügelspieler: "Er ist arrogant - aber im positiven Sinn."

Elliott, an dem in der Vergangenheit auch der FC Barcelona Interesse gezeigt haben soll, deutete in einigen Aktionen sein Talent an, nachdem er in der 81. Minute eingewechselt worden war. "Er hatte ein gutes Passspiel und zeigte seine Geschwindigkeit. Wir glauben, dass er eine große Zukunft haben kann", sagte Jokanovic.

Dass Elliott nun häufiger in den Profikader des FC Fulham aufrückt und demnächst vielleicht sogar in der Premier League aufläuft, ist unwahrscheinlich. Er wird wohl zunächst weiter für die U 18 der Londoner spielen - für die der Junioren-Nationalspieler eigentlich auch noch viel zu jung ist.