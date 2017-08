Aufsteiger in der Premier League Huddersfield feiert den perfekten Start

Huddersfield Town bleibt mit Trainer David Wagner auch nach dem zweiten Spieltag in der Spitzengruppe der englischen Premier League. Die Terriers, die in der Vorwoche zum Auftakt deutlich bei Crystal Palace gewonnen hatten, besiegten Newcastle United im Aufsteigerduell 1:0 (0:0). Mit sechs Punkten liegt der Klub nun gleichauf mit Manchester United und dem Tabellendritten West Bromwich Albion auf Platz zwei.

Das einzige Tor des Tages erzielte Aaron Mooy in der 50. Minute. Im Kader standen erneut zahlreiche Spieler, die bereits in der ersten oder zweiten Bundesliga aktiv waren. Mit Elias Kachunga, Chris Löwe, Christopher Schindler und Jonas Loessl standen gleich vier deutsche Profis in der Startaufstellung. Michael Hefele (zuletzt Dynamo Dresden) und Collin Quaner (Union Berlin) wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Am Abend stehen sich in der Premier League noch zwei Top-Teams gegenüber: Tottenham Hotspur empfängt den FC Chelsea (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Das London-Derby ist gleichzeitig das Duell des Vizemeisters gegen den Meister der Vorsaison.