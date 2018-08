Am 11. September muss Hugo Lloris vor dem Londoner Amtsgericht in Westminster erscheinen. Der Grund: Der Torwart von Tottenham Hotspur, der die französische Nationalmannschaft im Juli als Kapitän zum WM-Titel in Russland geführt hatte, soll alkoholisiert Auto gefahren sein.

Lloris war in der Nacht zu Freitag um 1.20 Uhr von der Polizei angehalten worden und soll den Alkoholtest nicht bestanden haben, festgenommen und auf Kaution wieder freigelassen worden sein. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Anklage gegen den 31-Jährigen erhoben wird.

Der Vorfall kommt zu einem schlechten Zeitpunkt: Am Montag (21 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE) müssen die Spurs zum Premier-League-Spitzenspiel bei Manchester United antreten. Die ersten beiden Partien in Newcastle (2:1) und gegen Fulham (3:1) hat Tottenham gewonnen. Lloris steht seit 2012 bei dem Londoner Klub unter Vertrag und hat bislang 256 Partien für sie Spurs bestritten.