Premier League Gündogan trifft bei klarem City-Sieg

Manchester City hat in der Premier League seine makellose Bilanz wahren können. Das Team von Trainer Josep Guardiola fuhr am fünften Spieltag einen deutlichen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen AFC Bournemouth ein. Die Citizens führen die Tabelle mit nun 15 Punkten souverän vor Everton, Chelsea, Arsenal und Liverpool (jeweils 10 Punkte) an.

Schon in der 15. Minute ging Manchester durch ein Tor von Kevin de Bruyne in Führung. Der ehemalige Wolfsburger verwandelte einen Freistoß aus halblinker Position direkt. Für eine frühe Vorentscheidung in einer einseitigen Partie sorgte dann Kelechi Iheanacho, der einen Pass von Raheem Sterling aus kurzer Distanz verwerten konnte (25. Minute). In der zweiten Hälfte erhöhten Sterling und Ilkay Gündogan auf 4:0. Der Ex-Dortmunder traf in seinem ersten Premier-League-Spiel überhaupt und rechtfertigte damit seinen Startelfeinsatz nach langer Verletzungspause.

Der FC Arsenal feierte indes den zweiten Erfolg in Serie. Bei Hull City erzielte Alex Iwobi per Abstauber das 1:0, nachdem Torhüter Eldin Jakupovic den Ball nach vorne hatte abprallen lassen. Noch vor dem Seitenwechsel hätte Alexis Sanchez erhöhen müssen. Der Chilene vergab einen Handelfmeter und verpasste damit eine beruhigende Pausenführung. Für die sorgte dann Theo Walcott: Der Engländer traf in der 55. Minute zum 2:0. Sanchez und Zugang Granit Xhaka markierten mit ihren Toren (83./90.) nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Robert Snodgrass den 4:1-Endstand.

Leicester City und West Bromwich Albion kamen ebenfalls zu klaren Erfolgen. Während der Überraschungsmeister der Vorsaison Burnley 3:0 (2:0) bezwang (zwei Treffer von Islam Slimani), gewann West Bromwich dank zweier Tore von Nacer Chadli 4:2 (3:0) gegen West Ham United.