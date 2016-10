Premier League Gündogan beendet City-Krise

West Bromwich Albion - Manchester City 0:4 (0:2)

Nach sechs sieglosen Spielen hintereinander gewann Trainer Josep Guardiola mit Manchester City beim Lieblingsgegner West Bromwich Albion. Für City war es der zehnte Sieg in Folge gegen WBA. Kapitän Vincent Kompany und Kevin de Bruyne standen nicht in der Startelf von City, aber Ilkay Gündogan spielte von Beginn an. Der deutsche Nationalspieler bereitete in der 19. Minute den Führungstreffer durch Sergio Agüero vor, der aus spitzem Winkel abschloss. Es war das erste Tor seit sieben Spielen für den Argentinier. Agüero war es auch, der mit einem Traumschuss in den Winkel auf 0:2 erhöhte (27. Minute), nachdem er Darren Fletcher den Ball abgenommen hatte.

Bei strömendem Regen erhöhte Gündogan in der 79. Minute auf 0:3, diesmal war Agüero der Vorbereiter. Gündogan feierte kurz vor Schluss sogar noch einen weiteren Treffer und seinen dritten Scorerpunkt des Tages, als er nach Hereingabe des eingewechselten De Bruyne auf 0:4 erhöhte. Die nach dem Arsenal-Sieg in Sunderland am Mittag verloren gegangene Tabellenführung eroberte City damit zurück.

REUTERS Tottenhams Stürmer Vincent Janssen (l.) im Zweikampf mit Wes Morgan

Tottenham Hotspur - Leicester City 1:1 (1:0)

Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen (Mittwoch, 20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) kam Tottenham Hotspur gegen den Meister Leicester City nicht über ein Unentschieden hinaus. Es war das dritte Remis der Spurs in Folge. Zwar sind die Londoner in der Liga immer noch ungeschlagen, haben aber jetzt schon drei Punkte Rückstand auf Manchester City und Arsenal.

Stürmer Vincent Janssen brachte die Spurs in Führung. Der Niederländer verwandelte einen Foulelfmeter, den er selbst gegen Robert Huth herausgeholt hatte, zu seinem ersten Premier-League-Tor (44.). Kurz nach der Pause kam Leicester zum Ausgleich. Ahmed Musa traf nach Pass von Jamie Vardy zum 1:1 (48.). Es war das erste Gegentor für Tottenham aus dem Spiel heraus in dieser Premier-League-Saison.

Die Spurs trafen einmal die Latte und kurz vor Schluss durch einen Kopfball von Jan Vertonghen den Pfosten, für den Sieg reichte es aber nicht. Die Rückkehr des verletzten Torjägers Harry Kane wird sehnlich erwartet. Für Leicester war es der erste Auswärtspunkt der Saison und das erste Spiel direkt vor einem Champions-League-Auftritt, das die Foxes nicht verloren.

Manchester United - Burnley 0:0

Ohne Kapitän Wayne Rooney, der einmal mehr nur eingewechselt wurde, kam United nicht über ein Unentschieden gegen Burnley hinaus. Beim Aufsteiger spielte Stürmer Andre Gray erstmals nach seiner Vier-Spiele-Sperre wegen homophober Tweets. United zeigte sich drei Tage nach dem Derbysieg gegen City im Ligapokal hochüberlegen, scheiterte aber immer wieder an Burnleys Keeper Tom Heaton, der elf Paraden zeigte. Trainer José Mourinho musste nach Protesten gegen Schiedsrichter Mark Clattenburg die zweite Hälfte auf der Tribüne verbringen.

United konnte Heaton auch nach der Pause nicht überwinden. Obwohl United ab der 68. Minute nach einem Platzverweis gegen Ander Herrera in Unterzahl spielte, brachten es die Gastgeber auf insgesamt 37 Torschüsse. Es reichte aber nicht zu einem einzigen Tor. Damit wuchs der Rückstand Uniteds in der Tabelle auf City auf acht Punkte an.

Middlesbrough - Bournemouth 2:0 (1:0)

Der uruguayische Nationalspieler Gastón Ramírez erzielte nach einem Sololauf die Führung für Aufsteiger Middlesbrough (39.). Nach der Pause erhöhte Stewart Downing nach einer Kopfballablage von Álvaro Negredo auf 2:0 (57.).

Watford - Hull City 1:0 (0:0)

Ein Eigentor von Michael Dawson (83.) brachte Hull City in Watford kurz vor Schluss um den erhofften Punktgewinn. Es war die sechste Niederlage in Folge für die Tigers, die damit auf einem Abstiegsplatz angekommen sind. Walter Mazzarris Watford kletterte in der Tabelle an Manchester United vorbei.