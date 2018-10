Ist das noch eine Krise bei Manchester United? Oder schon eine Komödie?

José Mourinho saß auf der Bühne in der "Suite No. 7" im Old Trafford, um über das Spiel gegen den FC Valencia in der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu sprechen, doch er musste keine Fragen zum Gegner oder seinen Erwartungen an die Partie entgegennehmen. Stattdessen drehte sich die Veranstaltung darum, ob sein Job in Gefahr ist nach dem schlechtesten Ligastart für United seit 29 Jahren ("Nein, ich glaube nicht"), und um seine Telefonate in den vergangenen Tagen.

Die britische Boulevardzeitung "Sun" hatte berichtet, dass Zinédine Zidane Kontakt zu Mourinho aufgenommen habe, um ihm zu versichern, dass er, Zidane, nicht nach Mourinhos Posten trachte. Der ehemalige Trainer von Real Madrid mit drei Champions-League-Siegen in drei Jahren wird als Nachfolger Mourinhos gehandelt. Auf die Frage eines spanischen Reporters, ob das Gespräch tatsächlich stattgefunden habe, entfaltete sich ein absurdes Schauspiel:

Mourinho, zeigt auf den "Sun"-Reporter: "Da musst du ihn fragen. Er hat das geschrieben."

Spanischer Reporter, in Richtung des Sun-Kollegen: "Hat Zidane mit Mourinho gesprochen?"

Sun-Reporter, sichtlich überrascht: "Oh ja, hat er."

Gelächter im Saal, Grinsen bei Mourinho.

Solche Momente der Heiterkeit sind in diesen Tagen selten bei Manchester United. Der Verein befindet sich in einem erschütternden Zustand. Die Ergebnisse sind schlecht, die Stimmung ist vergiftet. Im Zentrum des Verfalls steht Mourinho, der wirkt wie ein Magier, der zunehmend dem Wahnsinn zum Opfer fällt, weil seine Tricks nicht mehr funktionieren.

Der Trainer irritiert mit Personalentscheidungen und seiner Taktik. Im Spiel bei West Ham United am Wochenende stellte er seine Mannschaft so defensiv auf wie einen Außenseiter. Im Abwehrzentrum spielte der junge Scott McTominay, der eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist und bislang kaum zum Einsatz gekommen war. Das Experiment scheiterte krachend, United verlor 1:3. Es war das vielleicht schlechteste Spiel unter Mourinho.

Dass der Trainer hinterher McTominays Charakter lobte, war ein strategischer Zug. Er signalisierte damit, dass er mit der Einstellung der etablierten Profis nicht zufrieden war. Vor der Partie gegen Valencia wird er noch deutlicher und beklagt, dass einige Spieler nicht mit ganzem Herzen bei der Sache seien. "Einige kümmert es weniger als andere", sagt er. Doch ist das verwunderlich?

Kaum ein Spieler, den er nicht kritisiert oder gedemütigt hat

Während Josep Guardiola am anderen Ende der Stadt und Jürgen Klopp 30 Meilen westlich durch gute Menschenführung ein produktives Klima schaffen, ist die Atmosphäre in Uniteds Mannschaft "deprimierend schlecht", wie die Internetzeitung "Independent" unter Berufung auf "gestandene Persönlichkeiten" in der Kabine berichtet. Es gibt kaum einen Spieler im aktuellen Aufgebot, den Mourinho nicht schon einmal öffentlich kritisiert oder durch eine Degradierung gedemütigt hat. Er ist mit seiner destruktiven Art ein erheblicher Teil des Problems.

Am bemerkenswertesten sind seine Verwerfungen mit Paul Pogba, dem teuersten Spieler der Vereinsgeschichte. Nach dem 1:1 im eigenen Stadion gegen Aufsteiger Wolverhampton vor anderthalb Wochen kritisierte der französische Weltmeister die defensive Herangehensweise des Trainers. United müsse "angreifen, angreifen, angreifen", forderte er. Diese Formulierung war der bewusste Versuch, die Fans gegen Mourinho aufzubringen. "Attack! Attack! Attack!", brüllt das Publikum im Old Trafford traditionell immer dann, wenn es sich schlecht unterhalten fühlt.

REUTERS Paul Pogba und José Mourinho

Als Strafe für Pogbas Kommentare entzog ihm Mourinho das Amt des Vizekapitäns. Außerdem stellte er den Mittelfeldspieler im Training bloß, zufälligerweise an dem einzigen Tag im Monat, an dem die Kameras vom TV-Sender "Sky Sports" für ein paar Minuten Zugang zum Übungsgelände hatten. Es war eine Machtdemonstration vor den Augen des internationalen Publikums. Das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Mann, der doch eigentlich ein Schlüsselspieler sein soll, ist wohl nicht mehr zu retten.

Das Gleiche gilt für Mourinhos Job im Old Trafford. Man braucht schon eine außerordentliche Fantasie, um sich vorzustellen, wie er einen Ausweg aus der düsteren Lage finden will. Einige Beobachter glauben sogar, dass er seinen Rauswurf provozieren will. Sein Ende bei United scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Allerdings deutet wenig darauf hin, dass Mourinhos Aus unmittelbar bevorsteht. Vizepräsident Ed Woodward hat ihm gerade öffentlich den Rücken gestärkt und neigt nicht zu Kurzschlussreaktionen, das war in der Vergangenheit zu besichtigen. David Moyes, der Nachfolger des legendären Sir Alex Ferguson, wurde erst entlassen, als der Einzug in die Champions League rechnerisch nicht mehr möglich war. Auch Louis van Gaal wurde erst eine verpasste Qualifikation zur Champions League am Ende der Saison zum Verhängnis.

Trotzdem sollte United die Spiele gegen Valencia und am Wochenende gegen Newcastle gewinnen, wenn die Komödie im Old Trafford nicht zum Drama mit tragischem Ausgang werden soll.