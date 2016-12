FC Liverpool Denkwürdige Pleite für Klopp

Der FC Liverpool hat es in der Premier League mit einer unnötigen 3:4 (2:0)-Niederlage beim AFC Bournemouth verpasst, näher an Spitzenreiter FC Chelsea heranzurücken. Die Blues führen die Tabelle mit 34 Punkten an, Liverpool (30 Punkte) steht nach der Pleite mit vier Zählern Rückstand auf Rang drei.

Sadio Mané (20. Minute) und Divock Origi (23.) brachten die Reds mit einem Doppelpack früh in Führung, außerdem traf der deutsche Nationalspieler Emre Can (64.). Bournemouth schaffte nach dem Seitenwechsel aber ein denkwürdiges Comeback, Callum Wilson (56./Elfmeter), Ryan Fraser (76.), Steve Cook (78.) und Nathan Aké (90.+3) bestraften nachlässige Liverpooler.

REUTERS Nach 64 Minuten sah es nach Emre Cans (l.) Treffer nach einem Reds-Sieg aus

Trainer Jürgen Klopps Mannschaft war von Beginn an spielbestimmend, schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein und hätte bei Origis kläglich vergebener Großchance (11.), als er vier Meter vor dem Tor den falschen Fuß wählte und neben den Kasten schoss, schon früher führen können.

Die Treffer fielen dann nach einem ähnlichen Muster, mit langen Pässen hebelte Liverpool die Bournemouth-Defensive aus. Mané wurde von Can geschickt und spitzelte den Ball an Torhüter Artur Boruc vorbei. Der Pole hatte wegen einer Rückenverletzung die vergangenen beiden Spiele verpasst und war erst gegen Liverpool zurückgekehrt. Die fehlende Spielpraxis war Boruc dann beim 0:2 anzumerken, als er bei einem Pass von Jordan Henderson unnötigerweise sein Tor verließ, von Origi umspielt wurde und der Belgier einschoss.

Fraser sorgt für die Bournemouth-Wende

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde bei Bournemouth der vor der Saison aus Liverpool verpflichtete Jordan Ibe eingewechselt. Viel wichtiger war aber die verletzungsbedingte Einwechslung von Fraser, der für Junior Stanislas gebrachte Außenstürmer war der entscheidende Mann bei der Aufholjagd des Außenseiters. Fraser holte gegen James Milner den Strafstoß heraus, den Wilson sicher verwandelte.

4-3 - Liverpool have lost a Premier League match 4-3 for the first time since November 2000 vs Leeds United. Dramatic. — OptaJoe (@OptaJoe) 4. Dezember 2016

Zunächst antwortete Liverpool mit einem Traumtor: Acht Minuten später schoss Can nach Vorarbeit von Mané von der Strafraumgrenze mit der Innenseite unhaltbar in den rechten Torwinkel. Doch die Reds verloren mehr und mehr den Zugriff auf das Spiel und es folgten drei verrückte Minuten, in denen Fraser zunächst einen Konter zum Anschlusstreffer abschloss und kurz darauf mit einer Flanke Cook bediente. Der Innenverteidiger nahm den Ball wie ein Klassestürmer an, drehte sich und ließ Torhüter Loris Karius mit einem platzierten Schuss keine Chance.

In der Nachspielzeit leistete sich der ehemaligen Mainzer Keeper dann einen gravierenden Fehler, den Aké zum umjubelten Siegtreffer verwertete. Karius ließ einen Schuss von Cook fallen, Aké lief ein und überwand den Torwart aus kurzer Distanz.