Irgendwie kamen einem diese Bilder bekannt vor. Da stand ein Trainer vor einer euphorisierten Fankurve, applaudierte dem Publikum, verneigte sich, zog die Mütze vom Kopf, als Ehrerbietung an die Zuschauer, und verlor sogar seine Brille bei diesem Bad im Glück.

Es sind Bilder, wie man sie von Jürgen Klopp kennt. Vor allem aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Aber auch in Liverpool, wo er seit zwei Jahren tätig ist, hat er solche Momente der ungefilterten Freude schon erlebt.

Es war allerdings nicht Klopp, der am vergangenen Wochenende mit den Fans feierte, sondern sein Freund und Trauzeuge David Wagner. Anlass war der 2:1-Sieg des von ihm trainierten Aufsteigers Huddersfield Town gegen Rekordmeister Manchester United. Von Klopp wurden andere Bilder in die Welt verschickt. Bilder, auf denen er ratlos aussah, beinahe verzweifelt. Nach der 1:4-Niederlage bei Tottenham Hotspur machte er zum ersten Mal in seiner Zeit als Trainer in England den Eindruck, nicht weiter zu wissen.

AFP David Wagner

Wenn also an diesem Samstag (16 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; Stream: Dazn) der FC Liverpool an der heimischen Anfield Road auf Huddersfield trifft, stehen sich nicht nur zum ersten Mal in der Premier League zwei deutsche Trainer gegenüber, die zudem eine innige Beziehung zueinander pflegen. Es sind auch zwei Trainer, bei denen Aufwand und Ertrag in einem gegensätzlichen Verhältnis stehen. Der eine, Wagner, macht aus relativ kleinen Möglichkeiten viel. Und der andere, Klopp, macht aus relativ großen Möglichkeiten wenig.

Die Geschichte von Wagners Wirken in Huddersfield wurde oft erzählt. Er hat ein Team in die Premier League geführt, das durchsetzt ist von Profis, die in Deutschlands zweiter und dritter Liga rekrutiert wurden. Gegen Manchester United gelang im neunten Saisonspiel der dritte Sieg. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mithalten kann, auch mit dem geringsten Kader-Marktwert aller Klubs in der Premier League, und mit einem Trainer, der in Huddersfield zum ersten Mal eine Profimannschaft betreut. Das ist, nein: kein Märchen, aber doch beachtlich.

Liverpools Defensive so anfällig wie seit 1964 nicht mehr

In Liverpool ist die Euphorie verflogen, die Klopp bei seiner Ankunft vor zwei Jahren ausgelöst hat. Natürlich, er hat den Verein zurück in die Champions League geführt, die Offensive ist ein Spektakel, und das, obwohl der ehemalige Dortmunder Coach keinen Angreifer von der Klasse eines Luis Suárez zur Verfügung hat wie sein Vorgänger Brendan Rodgers. Doch insgesamt hat er den Klub nicht wirklich nach vorne gebracht.

Die Saison läuft enttäuschend, das Team ist Tabellenneunter, der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City beträgt schon zwölf Punkte. Am meisten Besorgnis erregt die Torbilanz. Liverpool hat in neun Spielen 16 Treffer kassiert. So durchlässig war die Defensive des Vereins seit 1964 nicht mehr.

Klopp reagiert zunehmend zynisch, wenn er auf seine Verteidigung angesprochen wird. Er könne ein Buch über richtiges Abwehrverhalten schreiben, sagte er neulich, und meinte damit, dass er eigentlich wisse, wie sich seine Defensive zu verhalten habe. Nach dem 1:4 bei Tottenham, bei dem alle Gegentore das Ergebnis von Abwehr- oder Torwartfehlern (oder Abwehr- und Torwartfehlern) waren, schien Klopp am Ende zu sein mit seiner Wissenschaft. "Wir waren gut vorbereitet. Jeder Job war klar, jeder wusste, was er zu machen hatte. Aber wir haben es nicht gemacht", sagte er. Das klingt, als wolle er die Verantwortung für eine Defensive "mit der Widerstandskraft einer nassen Papiertüte" (The Times) von sich weisen. Doch so einfach ist das nicht.

DPA Jürgen Klopp

Er hat es bislang nicht geschafft, die personellen und strukturellen Probleme der Verteidigung zu lösen. Im Sommer sollte ein dringend benötigter Abwehrchef beschafft werden. Favorit war der Niederländer Virgil van Dijk vom FC Southampton. Doch der Wechsel platzte. Einen Plan B gab es offensichtlich nicht. Deshalb muss Klopp in den Innenverteidigung mit Joel Matip, Dejan Lovren, Ragnar Klavan und dem jungen Joe Gomez auskommen.

Das reicht nicht, um in der Premier League oben mitzuspielen. Die Mannschaft lässt gegen Gegner aus dem mittleren Segment Punkte liegen, wie beim 3:3 beim FC Watford und dem 1:1 bei Newcastle United, und wird von Topteams abgeschossen. Gegen Manchester City gab es ein 0:5, gegen Tottenham vier Gegentore.

Autoren-Info Verena Knemeyer Hendrik Buchheister, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft nach wie vor auf eine Torwart-Karriere.

Die Partie zeigte allerdings auch, dass sich Liverpools Probleme nicht alleine durch den Zukauf eines Verteidigers von hoher Qualität lösen lassen. Die Mannschaft verhält sich grundsätzlich mangelhaft im Spiel nach hinten, ist unaufmerksam und desorientiert. Die Abstände zwischen den einzelnen Abteilungen stimmen nicht. Es verdichten sich die Anzeichen, dass der FC Liverpool nicht verteidigen kann.

Und da das schon eine Weile so ist, nimmt der Druck auf Klopp zu. Nicht unbedingt von Seiten der Fans, aber von den Medien. Seine Regentschaft an der Anfield Road könnte an einem entscheidenden Punkt angelangt sein. Die Abwehrschwäche ist mittlerweile so offensichtlich, dass selbst Klopp sie nicht mehr abstreiten kann.

Jetzt muss er sie beheben. Um wieder zu jubeln wie sein Freund Wagner nach Huddersfields Sieg über Manchester United.