Probleme in der Kommunikation Premier League verzichtet auf Videobeweis

Die Premier League verzichtet als einzige große europäische Fußballliga auch in der kommenden Saison auf den Videobeweis. Das entschieden die 20 Klubs der höchsten englischen Liga. Stattdessen soll der "VAR" (Video Assistant Referee) in der Spielzeit 2018/2019 weiter getestet werden.

Damit setzten sich die Videobeweis-Kritiker durch, die vor allem die unzureichende Kommunikation im Stadion und für die Zuschauer an den TV-Bildschirmen anprangern. Das System soll bis zum Ende der kommenden Saison verbessert werden, dann wird erneut über eine Einführung für 2019/2020 diskutiert. Getestet wird der Videobeweis - wie auch schon in dieser Saison - unter anderem im FA Cup und im Ligapokal. Die dabei erzielten Ergebnisse stellten die Klubeigner nicht zufrieden.

In der Bundesliga sehen sich die Befürworter des Videobeweises ebenfalls massiver Kritik ausgesetzt, trotzdem hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gemeinsam mit den Vereinen die Beibehaltung der Technologie beschlossen. Der VAR wird auch bei der WM 2018 in Russland eingesetzt, wie auch in der spanischen, italienischen und französischen Liga.