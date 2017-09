Liverpools Probleme in Manchester "Und dann geht das Spiel 0:5 aus"

Im entscheidenden Moment herrschte Einigkeit zwischen Jürgen Klopp und Josep Guardiola. So jedenfalls berichtete es Klopp später. "Wir dachten beide nicht, dass es eine Rote Karte war", sagte er über die Attacke von Liverpools Angreifer Sadio Mané auf Manchester Citys Torwart Ederson in der 37. Minute.

Damit waren die beiden Trainer mit Bundesliga-Vergangenheit anderer Meinung als Schiedsrichter Jonathan Moss. Nach kurzem Zögern zeigte er Mané die Rote Karte und trug damit maßgeblich dazu bei, dass die Partie lief, wie sie lief. Bis dahin boten die Kontrahenten ein enges Spiel mit einer 1:0-Führung für Manchester City. In Überzahl nahm Guardiolas Team die Mannschaft von Klopp auseinander und schoss beim5:0-Erfolg zum ersten Mal seit 1937 vier oder mehr Tore gegen Liverpool.

Auch die Kommentatoren waren unschlüssig über die Rechtmäßigkeit des Platzverweises gegen Mané, den mit drei Treffern bislang besten Schützen seiner Mannschaft in dieser Saison. "Es hätte auch eine Gelbe Karte gereicht. Ich denke, hier lag er falsch", sagte Manchester Uniteds ehemaliger Verteidiger Gary Neville über Schiedsrichter Moss und warf ihm sogar vor, die Partie "ruiniert" zu haben.

Der ehemalige Liverpool-Profi Jamie Carragher vertrat nach intensivem Studium der TV-Bilder eine andere Auffassung. "Ich dachte zuerst nicht, dass es eine Rote Karte war. Ich brauchte viele Wiederholungen. Aber er trifft ihn mit dem Fuß im Gesicht", sagte er. "Es ist egal, ob er die Augen auf den Ball gerichtet hat. Er bringt einen Gegenspieler in Gefahr." In der Tat war Manés Einsatz gegen Ederson rücksichtslos. Der Torhüter musste ausgewechselt werden und entkam nur mit Glück einer schwereren Verletzung.

Bis zum Platzverweis ein gleichwertiger Gegner

Es ist kompliziert, Liverpools Niederlage in Unterzahl richtig einzuordnen. Finale Rückschlüsse lassen sich nicht ziehen. "Am Anfang war es sehr eng. Und dann geht das Spiel 0:5 aus. Das fühlt sich unglaublich komisch an", sagte Klopp - und hatte recht damit, dass sein Team vor der Dezimierung ein gleichwertiger Gegner war und Manchesters Abwehr mehrmals in Bedrängnis brachte.

Vor allem Citys rüpelhafter Verteidiger Nicolás Otamendi befand sich früh am Rande eines Platzverweises. "Wir waren schwer zu verteidigen und hätten alles haben können", sagte Klopp. Doch dazu hätte auch eine stabile Defensive gehört. Und die war wieder einmal anfällig, schon vor der Roten Karte - und in Unterzahl sowieso.

Liverpool ließ sich viel zu einfach auseinandernehmen und legte erneut die Vermutung nahe, dass die Mannschaft - so furios sie in der Offensive mit Mané, dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino und Mohamed Salah zu operieren vermag - in der Abwehr höchste Ansprüche nicht erfüllt. Der 18 Jahre junge Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold erlebte eine Lehrstunde.

Dem früheren Schalker Joël Matip gelang es gegen Citys starke Angreifer Sergio Agüero und Gabriel Jesus nicht, die Hintermannschaft zusammenzuhalten. Sein überraschend anstelle von Dejan Lovren aufgebotener Nebenmann Ragnar Klavan mag ein solider Ersatz sein, eine gute zweite Wahl. In der Startelf gegen Manchester City war er dramatisch überfordert.

Klopp fehlen die Alternativen

Es rächte sich, dass sich Liverpool in der gerade zu Ende gegangenen Transferphase in der Verteidigung nicht verstärkt hat. Der Klub hatte den Niederländer Virgil van Dijk als Ziel ausgemacht, doch dessen Arbeitgeber FC Southampton wollte ihn nicht hergeben. So bleibt die Defensive Liverpools anfälligster Punkt. Und auch die Breite des Kaders könnte noch zum Problem werden, beziehungsweise: die fehlende Breite.

Während City-Trainer Guardiola nach einer knappen Stunde den ehemaligen Schalker Leroy Sané bringen konnte, der mit seinen beiden Toren den Endstand herstellte, hatte Klopp keine vergleichbaren Optionen. Offensivmann Philippe Coutinho stand noch nicht wieder im Kader nach überwundener Rückenverletzung (und ausgestandenem Wechseltheater), Adam Lallana fehlt längerfristig. Die Einwechselung des defensiv orientierten James Milner hatte taktische Gründe, die später gebrachten Alex Oxlade-Chamberlain und Dominic Solanke gaben dem Spiel keine Impulse mehr. Es war längst verloren. Und das nicht nur, weil Liverpool in Unterzahl war.