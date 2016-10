Premier League Klopp verpasst Sieg im Trainerduell mit Mourinho

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League einen Sieg gegen José Mourinho und Manchester United verpasst. Im selten ansehnlichen, aber hart umkämpften Top-Spiel der englischen Fußball-Liga trennten sich die beiden rivalisierten Traditionsvereine am Montag 0:0.

In der Tabelle bleibt Liverpool mit 17 Punkten Vierter und hält Manchester United mit 14 Punkten auf dem siebten Rang auf Abstand. Allerdings verpasst Liverpool auch die Möglichkeit, nach Punkten mit dem Spitzenduo Manchester City und FC Arsenal (beide 19 Punkte) gleichzuziehen.

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der englischen Erzrivalen war in der ersten Halbzeit geprägt von seiner enormen Intensität. Auf beiden Seiten wurden die Zweikämpfe hart geführt, der läuferische Einsatz war hoch. Spielerisch glänzten dagegen weder Liverpool noch United, große Torchancen blieben aus.

Klopps Liverpool, bei dem der deutsche Nationalspieler Emre Can zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der laufenden Premier-League-Saison kam, stand wie die Gäste defensiv kompakt. Offensiv brachten die Reds allerdings lange wenig zustande, so hatte Manchesters Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic kurz nach Wiederanpfiff die bis dato größte Chance des Spiels. Nach Vorarbeit von Paul Pogba zielte Ibrahimovic allerdings per Kopf am Tor vorbei (55.).

In der Schlussviertelstunde erhöhte Liverpool nochmals den Druck und kam zu guten Möglichkeiten. Rekordmeister Manchester zog sich immer weiter zurück, ließ aber kein Gegentor mehr zu.