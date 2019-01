Manchester City hat das Topspiel der Premier League gegen den FC Liverpool 2:1 (1:0) gewonnen. Sergio Agüero erzielte in der 40. Minute die Führung für City, die Roberto Firmino in der 64. Minute ausglich. Leroy Sané schoss keine zehn Minuten später den Siegtreffer für die Gastgeber (72. Minute). Durch den Sieg rückt das Team von Pep Guardiola wieder auf vier Punkte an die Mannschaft von Jürgen Klopp heran, die nach wie vor die Tabelle anführt.

Es fehlten 1,12 Zentimeter, sonst hätte das Spiel nach 18 Minuten eine glücklichere Wendung für Liverpool genommen. Zunächst traf Liverpool-Angreifer Sadio Mané nach einem Steilpass von Mohamed Salah den Pfosten, beim Klärungsversuch schoss John Stones seinen Torwart Ederson an. Von ihm prallte der Ball Richtung City-Tor und konnte von Stones gerade noch von der Linie geschlagen werden, bevor er sie komplett überquert hatte.

Liverpool were THIS CLOSE. pic.twitter.com/rg3QSLrbNY — ESPN FC (@ESPNFC) 3. Januar 2019

Ermutigt von der Aktion wurde Liverpool stärker, kam jedoch nicht bis zum City-Tor durch. Die Gastgeber taten sich lange schwer, bis in der 41. Minute Bernardo Silva den einlaufenden Sergio Agüero fand, der vor Dejan Lovren an den Ball kam und ihn in den kurzen Winkel schoss.

In der zweiten Hälfte stand City kompakt und ließ die Gäste spielen. Fast wäre das bestraft worden, als Fernandinho aus guter Position abziehen konnte (53.). Doch der Brasilianer verzog. In der 59. Minute probierte es Danilo aus ähnlicher Position, traf das Tor jedoch ebenfalls nicht.

Besser machte es Firmino: Eine Flanke von Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold aus dem Halbfeld legte der in den Strafraum gesprintete Linksverteidiger Andrew Robertson quer, wo Firmino stand und einköpfte (64.).

Keine zehn Minuten später antwortete City. Nach einem langen Pass von Raheem Sterling verschaffte Agüero seinem mitlaufenden Mitspieler Sané mit einem Sprint in die Mitte Platz, den der Linksaußen nutzte, um den Ball an Alisson vorbei an den langen Innenpfosten und von dort zum Sieg ins Tor zu schießen (72.). Damit besiegelte er die erste Niederlage des FC Liverpool in dieser Premier-League-Saison.

Manchester City - FC Liverpool 2:1 (1:0)

1:0 Agüero (40.)

1:1 Firmino (64.)

2:1 Sané (72.)

Manchester: Ederson - Danilo, Stones, Kompany (88. Otamendi), Laporte (86. Walker) - Fernandinho - Bernardo Silva, Silva (65. Gündogan) - Sterling, Aguero, Sané

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson - Wijnaldum (86. Sturridge), Milner (57. Fabinho) - Salah, Firmino, Mané (77. Shaqiri)

Schiedsrichter: Anthony Taylor

Gelbe Karten: Bernardo Silva, Ederson, Kompany, Laporte / Lovren, Wijnaldum