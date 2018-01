Premier League Manchester City erledigt Watford in 38 Sekunden

Manchester City - FC Watford 3:1 (2:0)

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bleibt in der Premier League ungeschlagener Tabellenführer. Beim 20. Saisonerfolg dauerte es nur 38 Sekunden bis zur City-Führung. Raheem Sterling traf nach Vorarbeit von Leroy Sané zum schnellen 1:0. Danach half der Gegner: Christian Kabasele legte den zweiten Treffer für Manchester per Eigentor nach (13. Minute). In der zweiten Hälfte machte Sergio Agüero mit dem 3:0 alles klar (63.). Andre Gray erzielte den Ehrentreffer (82.).

Mit 62 Punkten steht Manchester deutlich an der Spitze der englischen Liga. Erster "Verfolger" ist aktuell Manchester United mit 15 Punkten Rückstand. Meister Chelsea könnte mit einem Erfolg gegen den FC Arsenal am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) den zweiten Tabellenplatz wieder übernehmen.

Am vergangenen Spieltag hatte Abstiegskandidat Crystal Palace mit einem 0:0 Manchesters Traumserie von 18 Siegen in Serie gestoppt. Nun folgten wieder drei Punkte für City. Am kommenden Samstag trifft das Erfolgsteam auf den FC Burnley im FA-Cup. Der Klub ist die Überraschungsmannschaft der Saison, einen Text von Burnleys sensationellem siebten Platz in England finden Sie hier.

Swansea City - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)

Die Spurs haben vorübergehend Platz fünf übernommen. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Swansea zog der Klub (40 Punkte) am FC Arsenal (38) vorbei, der allerdings ein Spiel weniger hat. Fernando Llorente schoss den Führungstreffer für Tottenham. Der Spanier stand erstmals in dieser Saison in der Startelf. Er ersetzte dort Top-Angreifer Harry Kane (bisher 18 Saisontore), der in der 68. Minute für den 32-Jährigen eingewechselt wurde. Dele Alli sorgte in der 89. Minute für die Entscheidung.

Getty Images Harry Kane kommt für Fernando Llorente

Swansea bleibt nach seiner 14. Saisonniederlage Tabellenletzter. Das Team hat 16 Punkte aus 22 Spielen und ist als 20. punktgleich mit West Bromwich Albion, das im direkten Abstiegsduell bei West Ham United 1:2 (1:0) verlor. James McClean erzielte die Führung für die Gäste (30.), Andy Carroll drehte die Partie mit zwei Treffern in der zweiten Hälfte (59./90.).

FC Southampton - Crystal Palace 1:2 (1:0)

Über den nächsten Achtungserfolg darf sich Crystal Palace freuen. Nach dem torlosen Remis gegen City drehte der Klub ein 0:1 im Auswärtsspiel beim FC Southampton. Zunächst geriet Palace durch einen Treffer von Shane Long (17.) in Rückstand, dann trafen James McArthur (69.) und Luka Milivojevic (80.) zum Sieg. Damit zieht der Verein in der Tabelle an Gegner Southampton (17. Tabellenplatz) vorbei und ist aktuell 14.