Premier League Jesus rettet Manchester City

Manchester City hat in der Premier League einen Last-minute-Sieg über Swansea City gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Josep Guardiola gewann dank eines Treffers von Gabriel Jesus in der zweiten Minute der Nachspielzeit 2:1. Zuvor hatte Winterzugang Jesus die Citizens schon früh in Führung gebracht (11. Minute). Swanseas Gylfi Sigurdsson war in der 81. Minute der Ausgleich gelungen.

Durch den Erfolg zog City in der Tabelle an Arsenal und Liverpool vorbei auf den dritten Rang. Beide Teams hatten ihre Partien am Samstag verloren. Mit 49 Punkten liegt Manchester aber weiter deutlich hinter Tabellenführer Chelsea (59 Punkte).

Gegen Swansea zeigte sich ManCity in der ersten Halbzeit so stark wie seit Wochen nicht. Nach dem Führungstreffer von Jesus drängten die Gastgeber den von Bayerns ehemaligem Co-Trainer Paul Clement betreuten Gegner tief in dessen Hälfte, vergaben aber mehrere Chancen auf den zweiten Treffer.

Doch Manchester konnte den Druck nach der Pause nicht aufrecht erhalten. Nachdem Sigurdsson in der Schlussphase der Ausgleich gelungen war, schien es, als würde City einmal mehr einen sicher geglaubten Erfolg aus der Hand geben - bis David Silva mit einer Flanke vor das Tor Jesus fand.

Zum Abschluss des 24. Spieltags empfängt Meister Leicester City Manchester United (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).