Premier League Guardiolas Citizens gewinnen weiter

Huddersfield Town - Manchester City 1:2 (1:0)

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende setzte sich Manchester City 2:1 (0:1) bei Aufsteiger Huddersfield Town durch. Zur Pause hatte Huddersfield durch ein Eigentor von Nicolas Otimendi noch geführt (45. + 1).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Sergio Agüero mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Ausgleich (47. Minute). Wenig später traf der deutsche Nationalspieler Leroy Sané die Latte (57.), ehe Raheem Sterling das erlösende 2:1 erzielte (84.).

Das Team von Josep Guardiola bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen, führt die Premier-League-Tabelle nach dem 19. Sieg im 20. Pflichtspiel weiterhin souverän an und hat acht Punkte Vorsprung auf den Rest des Feldes. Huddersfield rutscht dagegen nach der zweiten Niederlage in Folge auf Rang elf ab.

AFP Alexis Sánchez

FC Burnley - FC Arsenal 0:1 (0:0)

Der FC Arsenal musste beim Tabellensiebten FC Burnley auf Mesut Özil verzichten, der sich kurzfristig krank gemeldet hatte. Ohne den deutschen Spielmacher taten sich die Gunners lange schwer und kamen erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Tor des Tages, als Alexis Sánchez einen Foulelfmeter verwandelte.

Durch den Last-Minute-Sieg zieht Arsneal in der Tabelle an Tottenham vorbei und belegt aktuell den für die Champions League qualifizierenden vierten Platz.