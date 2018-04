Dramatisches Manchester Derby in der Premier League Meistertitel weg in 97 Sekunden

Manchester City ist noch nicht Englischer Meister. Trotz einer 2:0-Führung im Derby verlor die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola noch 2:3 gegen den Stadtrivalen Manchester United. Vincent Kompany (25. Minute) und Ilkay Gündogan (30.) hatten die Treffer für City erzielt. Aber nach der Pause glich United durch zwei Tore von Paul Pogba (53., 55.) aus. Guardiola hatte vor dem Spiel berichtet, Pogba sei ihm im Januar zum Kauf angeboten worden - er habe aber abgelehnt.Chris Smalling erzielte sogar noch den Siegtreffer für die Gäste (69.).

AFP Chris Smalling nach dem Tor zum 3:2

Guardiola schonte drei Tage vor dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen Liverpool am Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, Hinspiel 0:3) seinen Schlüsselspieler Kevin de Bruyne. Auch der wieder genesene Stürmer Sergio Agüero saß zunächst nur auf der Bank. Dennoch führte City zur Pause 2:0. Der Führungstreffer fiel in der 25. Minute. Kapitän Kompany löste sich bei einer Ecke von Leroy Sané von seinem Bewacher Smalling und köpfte den Ball aus acht Metern wuchtig unter die Latte.

Nur fünf Minuten später erhöhte City auf 2:0. Nach einem verunglückten Abschlag von United-Keeper David de Gea spielte Ilkay Gündogan einen Doppelpass mit Raheem Sterling. Der deutsche Nationalspieler drehte sich dann von seinem Bewacher weg, bevor er einen platzierten Schuss in die rechte Ecke setzte. City hatte zahlreiche Chancen, das Ergebnis noch auszubauen. Aber Sterling schoss frei vor De Gea übers Tor, und Gündogan traf das Lattenkreuz.

Gone in 97 Seconds

Dann, innerhalb von 97 Sekunden, schlug United zweimal zurück. In der 53. Minute setzte sich Alexis Sánchez rechts durch und flankte in die Mitte auf Ander Herrera. Der legte den Ball mit der Brust in den Lauf von Pogba. Der Franzose erzielte den Anschlusstreffer. Pogba war es auch, der eineinhalb Minuten später den Ausgleich beisteuerte. Nach einer hohen Hereingabe von Alexis setzte er sich von Nicolás Otamendi ab und köpfte zum 2:2 ein. Alexis war auch am dritten Tor seiner Mannschaft beteiligt. Sein Freistoß in der 69. Minute wurde von Verteidiger Smalling mit einer Direktabnahme ins Netz gelenkt.

REUTERS Paul Pogba

In der Schlussphase brachte Guardiola noch De Bruyne und Agüero. Der Belgier setzte den Argentinier gut ein, bevor der Stürmer von einer brutalen Grätsche Ashley Youngs abgeräumt wurde. Schiedsrichter Martin Atkinson aber verweigerte City den fälligen Strafstoß. Den Videobeweis gibt es in der Premier League noch nicht. In der 90. Minute traf Sterling nach einer Ecke noch den rechten Pfosten, nachdem De Gea einen Agüero-Kopfball aus kurzer Distanz über die Latte gelenkt hatte.

Um in der Champions League gegen Liverpool, das am Mittag 0:0 gegen Everton gespielt hatte, noch eine Chance aufs Halbfinale zu haben, muss sich City in der Chancenverwertung massiv verbessern.

Manchester City - Manchester United 2:3 (2:0)

1:0 Kompany (25.)

2:0 Gündogan (31.)

2:1 Pogba (53.)

2:2 Pogba (55.)

2:3 Smalling (69.)

Manchester City: Ederson - Danilo, Kompany, Otamendi, Delph - Gündogan (76. Agüero), Fernandinho, David Silva (72. de Bruyne) - Bernardo Silva (72. Gabriel Jesus), Sterling, Sané

Manchester United: de Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Young - Herrera (90. Lindelöf), Matic - Lingard (85. McTominay), Pogba, Alexis (82. Rashford) - Lukaku

Gelbe Karten: Sterling, Fernandinho, Agüero, Danilo, Kompany, Jesus / Herrera, Lukaku, Pogba

Schiedsrichter: Atkinson