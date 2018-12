Für Manchester City schien alles nach Plan zu laufen: In der 27. Minute brachte Ilkay Gündogan das Team gegen Crystal Palace in Führung, City war auf gutem Weg zum zehnten Sieg im zehnten Heimspiel. Doch dann drehte der Gegner auf, erzielte drei Treffer und gewann 3:2 (2:1) beim aktuellen Titelträger der Premier League.

Für City ist die zweite Saisonpleite und erste vor heimischer Kulisse ein schwerer Rückschlag in der englischen Meisterschaft, nach dem 18. Spieltag hat das Team von Trainer Josep Guardiola vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool. Die Mannschaft hatte erst vor zwei Wochen 0:2 beim FC Chelsea verloren.

Die Partie gegen Palace war packend. Nach dem Führungstreffer von Gündogan schlug Palace per Doppelschlag zurück - Jeffrey Schlupp (33. Minute) und Andros Townsend (35.) drehten die Partie. In der zweiten Hälfte geriet der frühere Schalke-Profi Max Meyer in den Mittelpunkt, als er in der 51. Minute einen Elfmeter herausholte. Luka Milivojevic verwandelte den Strafstoß zum 3:1. In der Schlussphase verkürzte Kevin De Bruyne mit einem Traumtor von der Außenbahn, ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

Getty Images Ralph Hasenhüttl

In der Liga geht es für City mit einem Auswärtsspiel bei Leicester City weiter (26. Dezember). Der kommende Gegner sorgte am 18. Spieltag für eine weitere Überraschung und gewann 1:0 beim FC Chelsea. Jamie Vardy erzielte das Tor des Tages (51.). Der große Gewinner des Spieltags ist damit der FC Arsenal, der zuvor 3:1 gegen Burnley gewonnen hatte. Auch Ralph Hasenhüttl feierte einen Erfolg und siegte in seinem dritten Spiel mit dem FC Southampton 3:1 bei Huddersfield Town. In der Vorwoche setzte sich der frühere Leipzig-Coach mit seinem Team bereits gegen den FC Arsenal durch.