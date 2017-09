Top-Spiel der Premier League Manchester City nimmt Liverpool auseinander

Gegen Manchester City hatten die Reds unter Jürgen Klopp noch nie verloren - bis zu diesem Samstag: City hat sich am vierten Spieltag der Premier League deutlich 5:0 (2:0) gegen den FC Liverpool durchgesetzt. Die Treffer erzielten Sergio Agüero (24. Minute), Gabriel Jesus (45.+6 und 53.) sowie Leroy Sané (77. und 90.+1). LFC-Stürmer Sadio Mané sah nach einem harten Einsatz gegen City-Keeper Ederson kurz vor der Pause die Rote Karte.

Nach verhaltener Auftaktphase hatte Agüero die Gastgeber nach 25 Minuten in Führung gebracht: Liverpools Georginio Wijnaldum verlor im Mittelfeld den entscheidenden Zweikampf gegen Citys Fernandinho, Kevin de Bruyne passte den Ball perfekt in die Tiefe und Agüero umkurvte Simon Mignolet.

Für den Argentinier bleibt Liverpool der Lieblingsgegner: Sechs Mal spielte Agüero nun in der Premier League im Etihad Stadium gegen die Reds, in jedem dieser Duelle traf er. Durch das 1:0 wurde Agüero auch zum erfolgreichsten nicht-europäischen Torschützen der Premier League-Geschichte. Mit seinem 124. Ligatreffer überholte er Dwight Yorke aus Trinidad und Tobago.

Die meistdiskutierte Szene des Tages war jedoch der Platzverweis gegen Liverpools Mané (37.). Der Stürmer setzt einem Ball hinterher, City-Schlussmann Ederson eilte aus seinem Strafraum - und Mané traf ihn mit gestrecktem Bein in Gesichtshöhe. Absicht war ihm dabei kaum zu unterstellen, Schiedrichter Jonathan Moss ahndete das gefährliche Spiel, das in einem brutalen Zusammenstoß resultierte, dennoch mit einem Platzverweis. Ederson konnte das Spiel nicht fortsetzen, er musste auf einer Trage vom Platz.

REUTERS Ederson (l.), Sadio Mane (r.)

In Überzahl gelang City noch vor der Pause die Vorentscheidung: Erneut war de Bruyne der Ausgangspunkt, Gabriel Jesus köpfte seine Flanke von der linken Seite am Fünf-Meter-Raum ein (45.+6). Nach der Pause erhöhten dann in einem sehr einseitigen Duell erneut Jesus (53.) und der eingewechselte Sané (77. und 90.+1) zum 5:0-Endstand. Sané traf zunächst nach sehenswertem Doppelpass, in der Nachspielzeit per Schlenzer ins lange Eck.

Manchester City ist nun saisonübergreifend zwölf Spiele in Folge ungeschlagen - eine längere Serie hat es unter Pep Guardiola noch nicht gegeben. Für Jürgen Klopp war es dagegen die höchste Niederlage seiner Trainerzeit in Liverpool.

Manchester City - FC Liverpool 5:0 (2:0)

1:0 Aguero (24.)

2:0 Gabriel Jesus (45.+6)

3:0 Gabriel Jesus (53.)

4:0 Sané (77.)

5:0 Sané (90.+1)

Manchester City: Ederson (45.+1 Bravo) - Otamendi (71. Mangala), Stones, Danilo - Mendy, Silva, Fernandinho, De Bruyne, Walker - Gabriel Jesus (57. Sané), Aguero

FC Liverpool: Mignolet - Moreno, Klavan, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum (58. Milner), Henderson, Can - Mané, Firmino, Salah (46. Oxlade-Chamberlain) Schiedsrichter: Jonathan Moss (England)

Rote Karte: Mané

Gelbe Karten: Otamendi, Fernandinho / Alexander-Arnold

Zuschauer: 54.172