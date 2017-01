Premier League City verspielt 2:0-Führung gegen Spurs

Manchester City ist im Verfolgerduell der Premier League gegen Tottenham Hotspur nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dabei zeigte das Team von Trainer Pep Guardiola zunächst eine gute Reaktion auf die deutliche 0:4-Niederlage gegen Everton am vergangenen Sonntag. In der ersten Halbzeit war City klar überlegen und erspielte sich eine Reihe hochkarätiger Torchancen. Trotzdem stand es zur Halbzeit 0:0.

Direkt nach Wiederanpfiff sorgten die ehemaligen Bundesliga-Spieler Leroy Sané (49. Minute) und Kevin De Bruyne (54.) dann aber mit einem Doppelschlag für eine scheinbar komfortable Führung der Gastgeber. Spurs-Keeper Hugo Lloris sah bei beiden Gegentoren schlecht aus.

Doch den Citizens gelang es nicht, die 2:0-Führung über die Zeit zu bringen. Nach dem Anschlusstreffer durch Dele Alli in der 58. Minute erzielte der frühere Leverkusener Heung-Min Son (77.) nach schöner Vorarbeit von Harry Kane den Ausgleich. In der Schlussphase hätte der brasilianische Zugang Gabriel Jesus fast den 3:2-Siegtreffer für die Hausherren erzielt. Doch bei seinem Tor in der 83. Minute stand der frisch eingewechselte 19-Jährige im Abseits.

Durch das Unentschieden bleibt Manchester City mit nun 43 Punkten Tabellenfünfter. Der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea beträgt aktuell neun Punkte, könnte aber noch auf zwölf Zähler anwachsen. Am Sonntag (17.30 Uhr, Live-Ticker SPIEGEL ONLINE) empfängt Chelsea den Vorletzten Hull City.

Für die formstarken Spurs war das Unentschieden der erste Punktverlust nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Siegen in Folge. Trotzdem verteidigt Tottenham mit 46 Punkten zumindest vorläufig den zweiten Tabellenplatz. Allerdings könnte Arsenal mit einem Sieg am Sonntag gegen Burnley (15.15 Uhr, Live-Ticker SPIEGEL ONLINE) noch an den Spurs vorbeiziehen.