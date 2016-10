Premier League Manchester City patzt gegen Southampton

Manchester City hat die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet. Beim 1:1 (0:1) gegen den FC Southampton lieferte der ehemalige Schalker Leroy Sané die Vorlage zum Ausgleich durch Kelechi Iheanacho (55. Minute). Nach dem fünften Pflichtspiel in Folge ohne Sieg steht das Team von Trainer Josep Guardiola allerdings nur noch dank der besseren Tordifferenz vor dem FC Arsenal und Jürgen Klopps FC Liverpool (alle 20 Punkte).

Mit den deutschen Nationalspielern Sané und Ilkay Gündogan in der Startelf tat sich City zunächst schwer, Nathan Redmond (27.) brachte Southampton nach einem Patzer von Vincent Kompany sogar in Führung. Sané, der in der Liga erst zum zweiten Mal von Beginn an spielte, leitete mit einem geschickten Pass den Ausgleich ein, Gündogan (69.) hatte wenig später das 2:1 auf dem Fuß.

Während der FC Arsenal gegen den FC Middlesbrough nicht über ein 0:0 hinauskam, feierten die Reds beim 2:1 (2:0) gegen West Bromwich Albion ihren sechsten Saisonsieg.