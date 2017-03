Premier League Manchester City verpasst Sprung auf Platz zwei

Manchester City hat in der Premier League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Josep Guardiola verpasste beim 0:0 gegen Stoke City einen Sieg und damit die Chance, Rang zwei in der englischen Liga zurückzuerobern.

Guardiola setzte gegen den Tabellenneunten aus Stoke erneut auf den zuletzt starken deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ex-Bundesligaprofi Kevin De Bruyne. Dennoch blieben die "Citizens" erstmals seit knapp zwei Monaten ohne Torerfolg in der Liga. Sané sah in der 54. Minute die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Auch der argentinische Angreifer Sergio Agüero, der zuvor acht Tore in den vergangenen sieben Pflichtspielen gegen Stoke erzielt hatte, konnte sich nicht entscheidend in Szene setzen.

Manchester hat nun als Dritter 56 Punkte auf dem Konto und liegt zehn Zähler hinter Tabellenführer FC Chelsea (66). Tottenham Hotspur (56), das sich am Wochenende 3:2 (1:0) gegen Everton gewann, bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz Zweiter.