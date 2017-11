Manchester City hat im elften Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal den zehnten Sieg eingefahren. In einer offensiv geführten Partie gewann City durch Tore von Kevin De Bruyne (19. Minute), Sergio Agüero (50.) und Gabriel Jesus (74.). Für Arsenal traf der eingewechselte Alexandre Lacazette (65.).

Beide Teams starteten mit viel Zug zum gegnerischen Tor in die Partie. Die besseren Möglichkeiten in dieser offensiven Startphase hatte Manchester City. Doch Agüero (2.) und Raheem Sterling (11.) ließen gute Chancen zur Führung aus. Arsenal zog sich immer mehr zurück, verteidigte kompakt. City suchte nach einer Lücke und fand sie in der 19. Minute. Mit einem simplen Doppelpass verschafften sich De Bruyne und Fernandinho Platz, den der Belgier zum 1:0 nutzte.

Danach versuchte die Offensive um De Bruyne, Leroy Sané und vor allem Sterling vieles, um den zweiten Treffer nachzulegen. Arsenals Towart Petr Cech und Kapitän Laurent Koscielny verhinderten Schlimmeres. Sekunden vor der Pause hatte Aaron Ramsey auf der anderen Seite die Chance zum Ausgleich (45.+1). Doch auch Citys Keeper Ederson war wachsam.

Direkt nach Wiederbeginn foulte Arsenal-Verteidiger Nacho Monreal Sterling im Strafraum. Den anschließenden Elfmeter nutzte Agüero zum 2:0. Gunners-Trainer Arsène Wenger reagierte und brachte nach einer knappen Stunde seinen gefährlichsten Torjäger, Alexandre Lacazette. Der warf bereits in der 65. Minute die Frage auf, warum er nicht von Anfang an spielen durfte: Nach Zuspiel von Ramsey schoss er das 1:2.

Arsenals Torwart Cech hinderte City mehrfach daran, die Führung auszubauen. Dies gelang schließlich Citys Angreifer Jesus (74.). Allerdings hätte das Tor wegen einer Abseitsstellung nicht zählen dürfen.

Manchester City verbleibt nach dem Erfolg mit einem komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Der Zweitplatzierte, Rivale Manchester United, muss im Sonntagabend-Spiel bei Chelsea antreten. Arsenal belegt nach der Niederlage den sechsten Platz.

Manchester City - FC Arsenal 3:1 (1:0)

1:0 De Bruyne (19. Minute)

2:0 Agüero (50.)

2:1 Lacazette (65.)

3:1 Jesus (74.)

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - De Bruyne, Fernandinho, David Silva - Sterling (68. Gündogan), Agüero (62. Jesus), L. Sané (87. Bernardo Silva)

Arsenal: P. Cech - Bellerín, Koscielny, Monreal, Kolasinac - Ramsey, Coquelin (57. Lacazette), G. Xhaka (78. Xhaka) - Özil, Iwobi (78. Wilshere) - A. Sánchez

Schiedsrichter: Michael Oliver

Gelbe Karten: Otamendi / Koscielny, Monreal, Özil, Sánchez, Xhaka