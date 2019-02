Sieg gegen Everton Manchester City verdrängt Liverpool von Platz eins

Manchester City hat in der englischen Premier League die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend 2:0 (1:0) beim FC Everton durch und liegt nun punktgleich mit dem FC Liverpool (beide 62 Punkte) dank des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze. Allerdings hat City ein Spiel mehr absolviert als das Team von Trainer Jürgen Klopp.

Das liegt daran, dass Manchesters Partie in Everton vorverlegt werden musste - am letzten Februarwochenende tritt City stattdessen im Finale des Ligapokals gegen Chelsea an.

Die Tabellenführung - die erste seit dem 8. Dezember - verdankt das Guardiola-Team auch dem Umstand, dass Liverpool zuletzt Punkte liegen ließ: Zweimal nacheinander spielten die Reds remis, erst Zuhause gegen Leicester, dann bei West Ham United.

Getty Images Gabriel Jesus im Zweikampf mit Evertons Kurt Zouma

City spielte gegen Everton nicht ganz so druckvoll wie üblich. Dabei hatten die Gastgeber, Liverpools Stadtrivale, Stammspieler wie Richarlison und Gylfi Sigurðsson geschont.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte in der 20. Minute nach Vorarbeit von DFB-Teamkollege Leroy Sané die Latte getroffen, danach dauerte es bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe City zur nächsten Großchance kam. Und die wurde verwertet.

David Silva flankte einen Freistoß in den Strafraum, wo Aymeric Laporte das 1:0 erzielte (45.+2). Es war wettbewerbsübergreifend bereits der 17. Gegentreffer für Everton nach einem Standard. Gabriel Jesus stellte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Endstand her (90.+8), der Brasilianer war zuvor für Sergio Agüero eingewechselt worden.

Am Samstag kann Liverpool Platz eins zurückerobern. Dann trifft das Team auf Bournemouth. City spielt am Sonntag gegen den FC Chelsea.