Erfolg gegen Swansea ManCity bricht englischen Erstligarekord

Swansea City - Manchester City 0:4 (0:2)

Die Serie von Manchester City geht weiter: Der Tabellenführer der Premier League hat mit Trainer Pep Guardiola durch ein 4:0 (2:0) gegen den FC Swansea den 15. Sieg in Folge gefeiert. Das war in der Geschichte der englischen ersten Liga seit ihrer Einführung 1888 noch keinem Team gelungen. Der FC Arsenal hatte zwischen Februar und August 2002 insgesamt 14 Spiele in Serie gewonnen, allerdings saisonübergreifend. Bereits in Deutschland (FC Bayern, 19 Siege) und in Spanien (16 Siege, FC Barcelona, geteilter Bestwert) hält Guardiola den Rekord für die längste Siegesserie. Gegen Swansea erzielten David Silva (27. und 52. Minute), der ehemalige Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (34.) und Sergio Agüero (85.) die Tore. ManCity hat weiter elf Punkte Vorsprung auf Platz zwei und ManUnited.

Manchester United - AFC Bournemouth 1:0 (1:0)

Ein Treffer von Romelu Lukaku reichte United für drei Punkte gegen den Abstiegskandidaten Bournemouth. Schon in der 25. Minute köpfte der Belgier nach einer Vorlage von Juan Mata das Tor zum Endstand. Am vergangenen Spieltag war Manchesters Serie von vier Siegen in Folge durch eine Niederlage gegen den Spitzenreiter ManCity zu Ende gegangen. Durch den Erfolg gegen Bournemouth festigt das Team von Trainer José Mourinho nun Platz zwei und hat weiter drei Punkte Vorsprung auf den FC Chelsea, der am Vortag 3:1 in Huddersfield Town gesiegt hatte.

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:0 (1:0)

Vier Spieltage lang standen die Spurs nicht auf einem Champions-League-Platz, jetzt ist Tottenham zurück auf Platz vier. Beim Sieg gegen den Aufsteiger Brighton & Hove Albion erzielten Serge Aurier (40.) und Heung-Min Son (87.) die Tore für die Gastgeber. Die Spurs stehen nun punktgleich vor Liverpool und Burnley und haben vier Punkte Rückstand auf Platz drei und den FC Chelsea.

FC Liverpool - West Bromwich Albion 0:0

Im zweiten Spiel in Folge hat der FC Liverpool einen Sieg verpasst. Im Merseyside-Derby gegen den FC Everton war das Team von Trainer Jürgen Klopp nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen, das Spiel gegen West Brom endete nun torlos. Erstmals seit Mitte Oktober und dem 0:0 gegen Manchester United blieben die Reds ohne eigenen Treffer. Durch den Punktgewinn überholt Liverpool zwar Burnley wieder, muss aber Tottenham vorbeiziehen lassen und bleibt damit Fünfter.

West Ham United - FC Arsenal 0:0

Am Wochenende hatte West Ham bereits den FC Chelsea geschlagen, jetzt blieb der Klub auch im nächsten Stadt-Duell ohne Niederlage. Gegen den FC Arsenal reichte es für den Vorletzten der Tabelle immerhin für ein torloses Unentschieden. Für die Gunners ist das der nächste Rückschlag: Seit nun drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger ohne Sieg, rutscht dadurch auf den siebten Platz ab und steht unter anderem hinter Burnley.

Newcastle United - FC Everton 0:1 (0:1)

FC Southampton - Leicester City 1:4 (0:3)