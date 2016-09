Premier League Guardiola triumphiert im Manchester-Derby

Josep Guardiola hat mit Manchester City das Derby beim Lokalrivalen Manchester United 2:1 (2:1) gewonnen. Damit bleibt der katalanische Trainer in der Premier League weiter ohne Punktverlust. United musste mit José Mourinho seine erste Niederlage der Saison hinnehmen. Kevin De Bruyne war mit einem Tor und einer Vorbereitung der überragende Mann bei City, Zlatan Ibrahimovic traf für United.

Henrikh Mkhitaryan begann überraschend in der Startelf von United. Der Zugang aus Dortmund enttäuschte aber und wurde schon zur Pause ausgewechselt. Bei City gab Claudio Bravo sein Debüt im Tor. Der gesperrte Stürmer Sergio Agüero wurde von Kelechi Iheanacho vertreten. Leroy Sané wurde nach 60 Minuten eingewechselt und gab seinen Premier-League-Einstand, Ilkay Gündogan stand nach seiner Verletzung noch nicht im City-Kader.

City begann das Spiel dominant und ging in der 14. Minute verdient in Führung. Einen langen Ball konnte United-Verteidiger Daley Blind nicht kontrollieren, so legte Iheanacho per Kopf für De Bruyne ab, der von einem Fehler Blinds profitierte und von der Strafraumgrenze aus traf. Nach 35 Minuten hätte De Bruyne fast selbst auf 0:2 erhöht, als sein Schuss aus spitzem Winkel den linken Pfosten traf. Den Nachschuss schob Iheanacho über die Linie.

Kurz vor der Pause brachte ein Patzer von Bravo United zurück ins Spiel. Einen hohen Freistoß von Wayne Rooney ließ der Keeper fallen, Ibrahimovic reagierte sofort und verkürzte auf 1:2 (42. Minute). Noch vor der Halbzeit hätte der Schwede nach einem weiteren Fehler von Bravo sogar ausgleichen können.

Nach der Pause verlegte City sich mehr auf Konter, kam aber weiterhin zu besseren Chancen als die Gastgeber. De Bruyne traf in der 75. Minute nach gutem Anspiel von Sané zum zweiten Mal den Pfosten. In der Nachspielzeit hätte United dennoch fast den Ausgleich erzielt, als Bravo zum dritten Mal patzte. Aber Verteidiger John Stones klärte den Ball vor der Torlinie.

Die Tabelle der Premier League führt City jetzt mit zwölf Punkten an, United liegt mit neun Punkten dahinter.