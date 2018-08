Ein Auftakterfolg gegen den FC Arsenal, ein Kantersieg gegen Huddersfield Town - Manchester City war perfekt in die neue Premier-League-Saison gestartet. Aber schon am dritten Spieltag hat der englische Meister nun erste Punkte liegen lassen. Gegen den Aufsteiger Wolverhampton kam das Team von Trainer Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Zwischenzeitlich drohte Manchester sogar eine Niederlage: In Folge einer kurz ausgeführten Ecke traf Boly zur Führung (57. Minute). Aymeric Laporte sicherte City dann immerhin noch einen Punkt: Er verwertete eine Freistoßflanke von Ilkay Gündogan (69.)

In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte City die große Chance, doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Der eingewechselte Leroy Sané holte mit einem starken Solo einen Freistoß heraus, diesen setzte Sergio Agüero dann allerdings an die Latte.

Es war nicht der einzige Aluminiumtreffer der Gastgeber. Schon in der 21. Minute war Agüero am Pfosten gescheitert. Nur eine Minute später lenkte Wolverhampton-Torwart Rui Patricio einen Distanzschuss von Raheem Sterling mit einer guten Parade an die Latte.