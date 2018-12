Leicester City - Manchester City 2:1 (1:1)

Im Titelrennen mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur gab es für die Citizens einen erneuten Rückschlag. Pep Guardiolas Mannschaft ging zwar in der 14. Minute in Führung, als Bernardo Silva nach geschicktem Zuspiel von Sergio Agüero den Ball an Leicester-Torwart Kasper Schmeichel vorbeischob. Marc Albrighton erzielte jedoch nur fünf Minuten später den Ausgleich per Kopf. Kurz vor Schluss drehte Leicester das Spiel sogar. Nach einem Eckball in der 81. Minute landete der Ball vor den Füßen Ricardo Pereiras. Der portugiesische Rechtsverteidiger nahm den Vollspann und drosch den Ball ins lange Eck - unhaltbar für Ederson.

Für Manchester war es bereits die dritte Liga-Niederlage im Dezember. Der Rückstand auf Liverpool beträgt nun sieben Punkte, City ist nur noch Dritter. "Liverpool und Tottenham verdienen es. Sie gewinnen und wir nicht, die Lücke ist größer geworden", sagte Guardiola. "Die erste Hälfte der Saison ist vorbei. Wir haben genug Punkte, um Meister zu werden, aber die anderen Mannschaften haben mehr, sie sind im Moment besser als wir."

FC Liverpool - Newcastle United 4:0 (1:0)

Liverpool hat durch Citys Niederlage und den Sieg über Newcastle einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Dejan Lovren (11. Minute), Mohamed Salah per Elfmeter (48.), Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho trafen für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Mit 16 Siegen aus 19 Partien steht Liverpool an der Tabellenspitze. Bisher mussten sie in der Liga keine einzige Niederlage hinnehmen.

Manchester United - Huddersfield Town 3:1 (1:0)

Gelungener Start für Ole Gunnar Solskjær: Nach dem 5:1-Sieg bei Cardiff City am vergangenen Samstag gewann der Trainer auch seine Heimpremiere souverän. Bei der ersten Ecke des Spiels landete ein Abpraller vor den Füßen Nemanja Matics, der zum 1:0 einschob. Der Gästemannschaft von Trainer David Wagner gelangen kaum gefährliche Aktionen. In der 64. Minute landete der Ball dann nach Vorarbeit durch Marcus Rashford und Juan Mata bei Paul Pogba, der auf 2:0 erhöhte. In der 78. Minute brachte der Franzose auch noch einen Distanzschuss im linken Eck unter. Mathias Jørgensen stellte nach einem Freistoß den Endstand her.

Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 5:0 (3:0)

Tottenham ist neuer Tabellenzweiter der Premier League. Nach einer Viertelstunde landete ein abgefälschter Linksschuss von Christian Eriksen im Tor. Nur sieben Minuten erhöhte Son Heung-Min. In der 35. Minute traf Lucas Moura zum 3:0 Halbzeitstand - alle drei Tore hatte Kyle Walker-Peters vorbereitet. Harry Kane (60.) und erneut Son (70.) sorgten für den Endstand.

Burnley - Everton 1:5 (1:3)

Die 2:6-Niederlage gegen Tottenham vom vergangenen Sonntag konnten die Toffees offenbar gut abschütteln. Gegen Burnley erzielte Linksverteidiger Lucas Digne zwei Treffer. Die anderen Treffer für Everton erzielten Yerry Mina (2.), Gylfi Sigurðsson per Elfmeter (22.) und Richarlison (90.). Ben Gibson traf für Burnley in der 37. Minute zum 3:1.