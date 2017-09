Manchester Citys Dilemma Der falsche Verein

Eine Pressekarte ist bei Manchester City nur gegen einen zehnminütigen Fußmarsch zu haben. Tickets für Journalisten werden nicht vor dem Etihad, sondern einen halben Kilometer entfernt am Eingang des Academy-Stadions ausgegeben, wo die Jugendmannschaften vor bis zu 7.000 Zuschauern spielen. Berichterstatter werden so sanft gezwungen, einen Blick auf das silbern glitzernde Nachwuchsleistungszentrum zu richten. Es soll ein 220-Millionen-Euro teures Versprechen von Seriosität, sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit sein.

City, das seit 2008 aus Abu Dhabi kontrolliert wird, bemüht sich wie kein zweiter Premier-League-Verein, alles richtig zu machen. Der Klub soll schönen Fußball spielen, wachsen, gewinnen, seine eigenen Spieler ausbilden und die lokale Identität stärken. Selbst Fans der Lokalrivalen von Manchester United müssen gestehen, dass die Milliarden-Investition von Scheich Mansour der Stadt in vielerlei Hinsicht zugute gekommen sind. Soweit die Theorie.

Der Plan, City als Marke von globaler Strahlkraft aufzubauen, ist allerdings nicht aufgegangen. Fernab des englischen Nordwestens, das zeigen internationale Einschaltquoten und Klickzahlen, interessieren sich vergleichsweise wenige Menschen für die "Himmelblauen". Daran konnte auch Star-Trainer Pep Guardiola noch nicht viel ändern.

Platz drei unter dem Katalanen im Vorjahr war eine herbe Enttäuschung: Das Projekt verlor ein wenig an Schwung und Guardiola viel von seiner Aura. Investitionen von mehr als 240 Millionen Euro für neue Spieler im Sommer wirkten wie ein Eingeständnis, dass die Coaching-Künste des 46-Jährigen allein nicht ausreichen, um die Truppe auf internationales Spitzenniveau zu hieven.

Als Jugendförderer konnte sich Guardiola ebenfalls nicht profilieren. Stürmer Kelechi Iheanacho, 20 Jahre alt, wurde vor Saisonbeginn an Leicester City (Ablöse: 28 Millionen Euro) verkauft. Teenager Jadon Sancho, 17, sah keine Chance auf Einsatzzeiten und forcierte nach einer Aussprache mit dem Trainer einen Wechsel zu Borussia Dortmund. City hat zudem fünf weitere Talente (Douglas Luiz, Larry Kayode, Marlos Moreno, Aleix Garcia und Pablo Maffeo) zum Nulltarif an den mit City eng verbundenen Klub Girona (Miteigentümer: Guardiolas Bruder Pere) in die Primera Divisón verliehen, was dort nicht auf viel Freude stoß.

Spaniens Ligapräsident Javier Tebas sprach Mitte der Woche bei einer Konferenz in Manchester angesichts dieses Konstrukts von "versuchter Bilanzfälschung" bei Girona und beklagte, dass City und das ebenfalls von einem Golfstaat (Katar) finanzierte Paris St. Germain über das Fußballsystem und seine Auflagen schlichtweg "lachen" würden. City bezeichnete Tebas' Aussagen in einem wütenden Kommuniqué als "pure Fiktion" und drohte rechtliche Schritte an. Nichts ist für Mansour und seine Gefolgschaft unangenehmer, als mit den bedeutend aggressiver agierenden Nachbarn aus Katar in einen Topf geworfen zu werden.

Und es gibt weitere Probleme. Bereits vor Monaten verhängte der englische Fußballverband eine Transfersperre: City darf zwei Jahre keine Nachwuchsspieler von anderen Premier-League-Vereinen unter Vertrag nehmen. Andere Klubs hatten sich beschwert, dass Funktionäre aus den Eastlands Talenten unerlaubt mit riesigen Angeboten den Kopf verdrehten und sogar erwägt, aus Protest Spiele gegen Citys Jugendmannschaften zu boykottieren.

Vor diesem negativen PR-Hintergrund wäre es umso wichtiger, im Spitzenspiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool am Samstagmittag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu zeigen, dass es zumindest sportlich vorwärts geht.

Das Comeback der überaus populären Reds und die starke Frühform von Stadtrivale United vergrößern den Druck auf den traditionell sehr viel kleineren Klub, sich als Spitzenteam auf der Insel und vor allem in Europa zu beweisen. Wie wichtig das ist, verdeutlichte ein Interview von Kylian Mbappé in der französischen Zeitung "L'Équipe". Das französische Supertalent schwärmte darin von Guardiola und sagte, dass sein Wechsel von der AS Monaco zu PSG "kein Nein zu Pep, sondern ein Nein zu Man City" gewesen sei.

Mit anderen Worten: Der Mann ist gut, aber beim falschen Verein.