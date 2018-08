Eröffnungsspiel der Premier League Pogba trifft nach drei Minuten - United schlägt Leicester knapp

Manchester United ist erfolgreich in die Fußball-Saison in der englischen Premier League gestartet. Das Team des portugiesischen Trainers José Mourinho setzte sich gegen Leicester City 2:1 (1:0) durch.

Den Gastgebern genügte eine durchschnittliche Leistung zum ersten Erfolg. Schon in der dritten Minute brachte Frankreichs Weltmeister Paul Pogba die Gastgeber vor 70.000 Zuschauern im Old Trafford per Handelfmeter in Führung. Luke Shaw (83. Minute) erhöhte in der Schlussphase.

Englands Nationalspieler Jamie Vardy verkürzte in der Nachspielzeit. Wenige Sekunden später vergab Leicester Torwart Kasper Schmeichel eine gute Möglichkeit nach einer Ecke, der dänische Keeper war bei der Situation mit nach vorne gegangen. Sein Kopfball flog jedoch rechts am Tor vorbei. Bei den Foxes stand der Ex-Freiburger Caglar Söyüncü am Tag nach seiner Verpflichtung noch nicht im Kader.

Die Deutschen der Premier League Leroy Sané, Manchester City

Er ist der vielleicht einzige Gewinner der - aus deutscher Sicht, - verkorksten Weltmeisterschaft. Während die DFB-Elf in Russland bereits in der Vorrunde scheiterte, weilte Sané im Urlaub - Löw hatte ihn nicht für die WM berücksichtigt. Bei Manchester City darf er wieder seinen Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Tempodribblings, Gegenspieler überlaufen, Scorerpunkte sammeln. Unter Coach Pep Guardiola ist Sané zu einem absoluten Star gereift. Auch in der kommenden Saison möchte er wieder angreifen. Zwar hat sich City in Riyad Mahrez mit einem weiteren Flügelstürmer verstärkt, Sané wird in Liga, Champions League und Pokalwettbewerben aber seine Einsatzzeit erhalten. André Schürrle, FC Fulham

Der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 brauchte nach eigener Aussage einen Tapetenwechsel und bekommt ihn im Westen Londons. Beim FC Fulham möchte er, nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren in Dortmund, wieder zu alter Stärke zurückfinden. Für zwei Jahre ist Schürrle an den Klub ausgeliehen, Abstiegskampf statt Champions League mit dem BVB. Aber: Die Stadt und die Liga kennt er seit seiner Zeit beim FC Chelsea - und beim Aufsteiger Fulham ist er einer der Stars. Soll die Karriere von Schürrle noch einmal Schwung aufnehmen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Loris Karius, FC Liverpool

Der 25 Jahre alte Torwart spielte eigentlich eine starke Rückrunde beim FC Liverpool, blieb über die gesamte Saison in 16 seiner 33 Spiele ohne Gegentor. Alles gut soweit - wäre da nicht das verlorene Champions-League-Finale. Mit zwei schweren Fehlern war er maßgeblich an der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid beteiligt. In der Folge wurden Stimmen gegen den Ex-Mainzer als Stammkeeper laut, der 2016 an die Anfield Road gewechselt war. Spätestens seit dem Rekordwechsel von Roma-Torwart Alisson Becker nach Liverpool ist klar: Karius ist nur noch die Nummer zwei. Elias Kachunga, Huddersfield Town

Der gebürtige Kölner ist seit seinem Wechsel 2017 von Ingolstadt zu Huddersfield Town eine feste Größe im Team von David Wagner. Nach zwei Verletzungen verpasste der 26-Jährige aber fast die gesamte Rückrunde. Ein erneuter Stammplatz könnte für Kachunga schwerer zu erreichen sein, als noch in den vergangenen beiden Spielzeiten. Ilkay Gündogan, Manchester City

Der Nationalspieler ist nach seinem Kreuzbandriss 2016 in der vergangenen Saison endgültig in der Premier League angekommen. In der Rückrunde hatte er großen Anteil am Meistertitel von Manchester City, spielte bei der Weltmeisterschaft im deutschen Team aber eine untergeordnete Rolle. Das dürfte kaum Auswirkungen auf die neue Vereinssaison haben, denn auf dem Transfermarkt ist City bisher nur punktuell tätig geworden, das heißt: Bleibt Gündogan fit, spielt er wohl. Mesut Özil, FC Arsenal

Der gebürtige Gelsenkirchener scheint nach der langen Debatte um seinen DFB-Rücktritt einfach wieder nur Fußball spielen zu wollen. In der kommenden Saison möchte er nach dem enttäuschenden sechsten Platz aus der Vorsaison wieder die vorderen Plätze mit Arsenal angreifen. Özils Genialität kann Wenger-Nachfolger Unai Emery dabei gut gebrauchen. Christopher Schindler, Huddersfield Town

Seit seinem Wechsel von 1860 München zu Huddersfield Town 2017 ist der 28-Jährige nicht mehr aus dem Abwehrzentrum der Engländer wegzudenken. Nur drei Ligaspiele verpasste Schindler seitdem. Auch in seiner ersten Premier-League-Saison überzeugte er und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Einen Stammplatz hat er unter David Wagner sicher. Max Meyer, Crystal Palace

Über wenige Personalien wurde diesen Sommer so viel diskutiert. Der 22-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Schalke 04 in Südlondon bei Crystal Palace untergekommen. Ein Wechsel von einem Champions-League-Klub zu einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison lange Zeit im Abstiegskampf der Premier League zu finden war. Vielleicht nur auf den ersten Blick ein schlechter Deal für Meyer: Als Stammspieler kann er dazu beitragen, dass der Londoner Stadtteilklub in höheren Tabellenregionen der Premier League zu finden sein wird. Die Stadt könnte dazu auch ein Beweggrund gewesen sein. Erik Durm, Huddersfield Town

Der 26 Jahre alte Weltmeister von 2014 hat eine lange Leidenszeit hinter sich. In der vergangenen Bundesligasaison verpasste er fast alle Spiele bei Borussia Dortmund verletzungsbedingt - ein einziges Mal nur saß er auf der Bank. Mit dem Wechsel zu Huddersfield Town will Durm unter seinem früheren Förderer David Wagner wieder angreifen - wenn auch eher im Abstiegskampf. Der Huddersfield-Coach trainierte Durm bereits in der zweiten Mannschaft des BVB. Aber: Nach einer Sprunggelenksverletzung, die ihn die gesamte Rückrunde außer Gefecht gesetzt hatte, absolvierte der Außenverteidiger erst ein Testspiel. Bernd Leno, FC Arsenal

Der zweite deutsche Torwart, der in England unter Vertrag steht. Beim FC Arsenal soll der 26-Jährige die tschechische Torhüterlegende Petr Cech als Nummer eins ablösen. 25 Millionen Euro soll sich Arsenal die Dienste des beim VfB Stuttgart ausgebildeten und bei Bayer Leverkusen zum Nationalspieler gereiften Torhüters gekostet haben lassen. Die Nichtnominierung für die WM dürfte da auch ihre guten Seiten haben: Trainer Emery konnte von Beginn an seinen potenziellen Stammtorwart im Training beobachten. Auf dem Rücken trägt Leno aber nicht die Eins, sondern die 19. Da hat Cech dann doch noch Vorrang. Womöglich zum letzten Mal. Pascal Groß, Brighton and Hove Albion

Der 27-jährige Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison einer der heimlichen Stars der Premier League. Mit dem Aufsteiger Brighton and Hove Albion sicherte er sich den Klassenerhalt und ragte mit hervorragenden Standardsituationen, sieben Toren und acht Vorlagen heraus. Die kolportierten drei Millionen Euro Ablöse bei seinem Wechsel von Ingolstadt nach Südengland dürften in Anbetracht der vergangenen Saison ein echtes Schnäppchen gewesen sein. Er ist eine feste Größe in seinem Team. Shkodran Mustafi, FC Arsenal

Der Arsenal-Innenverteidiger hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Als Stammspieler verpasste er mit seiner Mannschaft die Champions League, kam mit ihr nicht über Platz sechs in der Premier League hinaus. Das soll nun besser laufen: Trainer Unai Emery scheint dem 26-Jährigen zu vertrauen und ließ in den drei Vorbereitungsspielen gegen Atlético Madrid, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea jeweils die gleiche Viererkette auflaufen: Kolasinac, Sokratis, Mustafi und Bellerín. In Laurent Kosczielny fehlt darüber hinaus ein Konkurrent für die Innenverteidigung verletzungsbedingt bis Jahresende. Collin Quaner, Huddersfield Town

Seit seinem Wechsel im Januar 2017 von Union Berlin zu Huddersfield Town hatte der 27-jährige Stürmer eigentlich immer einen festen Platz im Kader von David Wagner. In der vergangenen Saison kam er immerhin auf 26 Einsätze in der Premier League - mal von Beginn an, mal eingewechselt. Das dürfte sich in der kommenden Saison ändern. In Adama Diakhaby von AS Monaco, Ramadan Sobhi von Stoke City und Isaac Mbenza von Montpellier hat Huddersfield gleich dreifach für die Quaner-Positionen investiert. Die Folge: Im Trainingslager war Quaner bereits nicht mehr dabei. Antonio Rüdiger, FC Chelsea

Der 25-Jährige verpasste mit dem FC Chelsea ebenfalls die Qualifikation für die Champions League. In der Dreierkette von Ex-Chelsea-Trainer Antonio Conte war Rüdiger in der vergangenen Saison zumeist gesetzt. Der neue Trainer, Maurizio Sarri, wird bei Chelsea aber voraussichtlich sein geliebtes 4-3-3-System spielen lassen, mit dem er beim SSC Neapel Erfolg hatte. Bei nur noch zwei Innenverteidigern in der Viererkette und dem Überangebot im Chelsea-Kader wird spannend zu sehen sein, ob sich Rüdiger durchsetzen kann. Chris Löwe, Huddersfield Town

Löwe ist wie Durm ein alter Bekannter aus David Wagners Dortmunder Zeit. Der 29-jährige Linksverteidiger bekam seine Einsatzzeiten in der vergangenen Saison vorrangig in der Hinrunde. Nach der Ausleihe von Kongolo, der neben der Innenverteidigerposition auch die des Linksverteidigers bekleiden kann, fand sich Löwe in der Rückrunde des Öfteren auf der Bank oder der Tribüne wieder. Nach der festen Verpflichtung von Kongolo und dem Transfer von Erik Durm dürfte es nicht einfacher für den Ex-Lauterer werden.

Erster Meisterschaftsanwärter in England ist Titelverteidiger Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané sowie Star-Trainer Pep Guardiola. Die Citizens treffen am Sonntag zum Auftakt auf den FC Arsenal um Mesut Özil (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).