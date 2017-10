Premier League Joker Martial erlöst Manchester gegen die Spurs

Im Topspiel der Premier League hat Manchester United einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer José Mourinho setzte sich dank eines späten Treffers von Anthony Martial gegen Tottenham Hotspur durch (81. Minute). Im ausverkauften Old Trafford bekamen die Zuschauer zunächst nur wenige Chancen geboten, erst in der Schlussphase wurde es besser. Die Red Devils (23 Punkte) verkürzen damit vorübergehend den Rückstand auf Spitzenreiter City (25). Tottenham bleibt Dritter (20).

In einer schwachen ersten Hälfte waren es zunächst die Gastgeber, die um Spielkontrolle bemüht waren. Doch mehr als die harmlosen Abschlüsse von Romelu Lukaku (10.) und Marcus Rashford (13.) sollten sich nicht aus der optischen Überlegenheit ergeben. Bei den Spurs machte sich das verletzungsbedingte Fehlen von Harry Kane bemerkbar. Der englische Nationalspieler erzielte acht der 19 Ligatore seines Teams.

Auch nach Wiederbeginn gingen die beiden starken Defensivreihen kein unnötiges Risiko ein. United kam in der 54. Minute durch den ansonsten enttäuschenden Henrich Mchitarjan zu einer Chance, trotz des Fehlers von Schlussmann Hugo Lloris und einer ersten kleineren Druckphase des Rekordmeisters blieb es noch beim 0:0.

Erst in der Schlussphase wurde es auf beiden Seiten gefährlicher: Zunächst scheiterte Dele Alli nach einer schönen Hereingabe von Christian Eriksen (76.), kurz darauf setzte Lukaku einen Kopfball an den rechten Außenpfosten (79.). Doch wenig später erlöste der elf Minuten zuvor eingewechselte Anthony Martial United. Nach einem Abschlag von Torhüter David de Gea verlängerte Lukaku den Ball in den Lauf des Briten, der vollendete zum umjubelten Siegtreffer.

Manchester United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

1:0 Martial (81.)

Manchester United: de Gea - Bailly, Smalling, Jones - Valencia, Ander Herrera, Matic, Young - Mkhitaryan (65. Lingard) - Lukaku, Rashford (70. Martial)

Tottenham Hotspur: Lloris - Alderweireld, Dier, Vertonghen - Aurier, Sissoko (62. Dembelé), Winks, Davies - Alli, Son (62. Llorente), Eriksen

Zuschauer: 75.643 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Jonathan Moss

Gelbe Karten: Valencia