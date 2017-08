Premier League Nächster Kantersieg für United

Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen West Ham United hat Tabellenführer Manchester United auch sein zweites Saisonspiel in der Premier League gewonnen. Die Mannschaft von José Mourinho siegte bei Swansea City 4:0 (1:0). Lange tat sich United aber schwerer als erwartet. Nach Eric Baillys Führungstor kurz vor der Pause (45. Minute) dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Romelu Lukaku (80.), Paul Pogba (82.) und Anthony Martial (84.) für einen deutlichen Sieg sorgten. Zum ersten Mal seit 110 Jahren hat United damit in den ersten beiden Spielen mindestens viermal getroffen.

Mit der gleichen Startelf wie am ersten Spieltag wollte Titelanwärter United den Schwung des guten Saisonstarts nach Südwales mitnehmen. Doch obwohl die Gäste deutlich mehr Spielanteile hatten, verteidigte Swansea, das erstmals ohne den nach Everton gewechselten Gylfi Sigurdsson antrat, gut. Erst in der 45. Minute gelang der Führungstreffer für United. Nach einer Ecke köpfte Pogba aus kurzer Distanz, Swans-Keeper Lukasz Fabianski lenkte den Ball an die Latte, aber den Abpraller drückte Bailly über die Torlinie. Es war das allererste Punktspieltor in der Karriere des Abwehrspielers.

Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, bis die Entscheidung fiel. Nach einem Ballgewinn im Zentrum fand Henrikh Mkhitaryan den freistehenden Lukaku, der mit links zum 0:2 abschloss. Zwei Minuten später eroberte Pogba, der nach einem brutalen Foul an Tom Carroll seit der ersten Hälfte rotgefährdet war, selbst den Ball und erzielte nach einem Doppelpass mit Mkhitaryan das 0:3. Der eingewechselte Martial stellte nach einem Pogba-Pass bei einem weiteren Konter den Endstand her.

Swansea City - Manchester United 0:4 (0:1)

0:1 Bailly (45.)

0:2 Lukaku (80.)

0:3 Pogba (82.)

0:4 Martial (84.)

Swansea City: Fabianski - Naughton, Fernández, Mawson, Olsson - Fer, Bartley (67. Routledge), Carroll - Mesa (67. Narsingh) - Ayew, Abraham (83. McBurnie)

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Jones, Blind - Matic, Pogba - Mata (75. Fellaini), Mkhitaryan (85. Herrera), Rashford (75. Martial) - Lukaku

Schiedsrichter: Moss

Gelbe Karten: Fer / Pogba