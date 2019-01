Manchester United hat das Spitzenspiel bei den Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) gewonnen und sich den sechsten Pflichtspielsieg in Serie gesichert. Damit ist Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer besser gestartet als jeder Coach in der United-Geschichte vor ihm. In einer hochklassigen Partie blieb United-Angreifer Marcus Rashford (44. Minute) der einzige Torschütze und sorgte dafür, dass seine Mannschaft in der Tabelle die Lücke zu den anderen fünf Topteams der Liga schloss.

United zeigte schon zu Beginn der Partie, dass die Rückbesinnung auf Offensivfußball unter Solskjaer auch gegen ein Topteam wie Tottenham fortgeführt werden soll. Davon profitierten nicht nur die Zuschauer, sondern zunächst vor allem die Gastgeber, die sich in der 9. Minute erstmals durch einen Schuss von Harry Winks annäherten und in der 31. Minute erstmals trafen. Torschütze Harry Kane stand jedoch nach der Verlängerung durch Delle Alli im Abseits.

Manchester ließ sich nicht vom Kurs abbringen und belohnte sich noch vor der Pause. Paul Pogba schickte Rashford mit einem langen Ball in die Tiefe auf die Reise, der Stürmer nutzte seinen Platz und ließ Spurs-Keeper Hugo Lloris keine Chance (44.).

DPA Torschütze Marcus Rashford

Im zweiten Durchgang kamen beide Teams zu zahlreichen guten Gelegenheiten. Alli (49.) und Harry Kane (59.) versuchten jeweils per Kopf den Ausgleich zu erzielen. David De Gea im United-Tor war jedoch beide Male in seiner linken Ecke und parierte stark.

Bei den Gästen war es der überragende Pogba, der immer wieder für Gefahr sorgte. In der 54. Minute probierte er es zunächst per Kopf. Lloris hielt den Ball. Genau wie zwei Minuten später, als der Franzose nach einem geblockten Schuss wieder an den Ball kam, und es mit der Fußspitze probierte. In der 62. Minute passte Anthony Martial den Ball zum mitgelaufenen Pogba, dessen abgefälschter Schuss wieder in den Armen von Lloris landete.

Dass die United-Führung gegen überlegene Spurs bis zum Ende Bestand hatte, verdankten die Gastgeber ihrem überragenden Torwart De Gea. Der blieb zunächst gegen den heranstürmenden Alli lange stehen und parierte aus kurzer Distanz mit dem Fuß (70.), dann probierte es Toby Alderweireld aus kurzer Distanz nach Hereingabe von Christian Eriksen, scheiterte jedoch wieder am Fuß des Spaniers (70.). Kurz vor Ende probierten es Kane (86.) und Fernando Llorente (89.) noch mal per Schuss, De Gea war jedoch jeweils da und machte den Sieg für sein Team perfekt.

Tottenham Hotspur - Manchester United 0:1 (0:1)

0:1 Rashford (44.)

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Winks (81. Llorente) - Sissoko (43. Lamela) , Eriksen - Alli - Son, Kane

Manchester: de Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Matic - Ander Herrera, Pogba - Lingard (83. Dalot) - Martial (73. Lukaku), Rashford

Schiedsrichter: Michael Dean

Gelbe Karten: Alli - Herrera, Pogba

Zuschauer: 80.062