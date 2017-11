Manchester Uniteds Sieg gegen Watford Ashley Young trifft doppelt gegen Ex-Klub

FC Watford - Manchester United 2:4 (0:3)

Fünf Jahre hat Ashley Young für den FC Watford gespielt, bis 2007 knapp 100 Spiele für den Klub bestritten. Mittlerweile ist er für Manchester United aktiv - und hat gegen seinen Ex-Klub am 14. Spieltag der Premier League zwei Tore erzielt: das 1:0 per Fernschuss (19. Minute), das 2:0 per Freistoß in den Winkel (25.). Anthony Martial traf noch vor der Pause zum 3:0 (32.).

Nach der Halbzeit wurde es noch einmal spannend: Erst traf Troy Deeney per Strafstoß zum 1:3 (77.), dann gelang Abdoulaye Doucouré sogar der Anschlusstreffer (84.). Doch Jesse Lingard machte mit seinem Treffer nach einem Alleingang alles klar (88.). United verringerte seinen Abstand auf Manchester City auf fünf Punkte, das Team von Pep Guardiola kann jedoch am Mittwoch den alten Abstand wiederherstellen.

Leicester City - Tottenham Hotspur 2:1 (2:0)

Jamie Vardy mit seinem siebten Saisontreffer (13.) sowie Riyad Mahrez (45.+2) haben Leicester City zum Sieg gegen Tottenham geschossen. Harry Kane gelang nur noch der Anschlusstreffer (79.), es war das bislang zehnte Tor des Angreifers in dieser Spielzeit. Die Spurs verlieren den Anschluss an die Spitzenränge und können nach der Niederlage sogar bis auf Platz sieben rutschen.

Weitere Ergebnisse:

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace 0:0

West Brom - Newcastle 2:2 (1:0)