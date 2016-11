Premier League Spätes Gegentor kostet United zwei Punkte

Der FC Arsenal hat in der Premier League einen späten Punktgewinn gefeiert. Dank eines Kopfballtreffers von Olivier Giroud (89. Minute) kam Arsenal beim Rekordmeister Manchester United zu einem 1:1 (0:0). Der französische Nationalspieler, der zuletzt nicht mehr zur Stammelf gehörte und auch gegen United erst ab der 73. Minute mitwirken durfte, erzielte damit seinen achten Treffer in der Liga aus den vergangenen neun Torschüssen.

Zuvor hatte Juan Mata (68.) die Red Devils nach einem Zuspiel von Ander Herrera in Führung geschossen. Zlatan Ibrahimovic war nach seiner fünften Gelben Karte für Manchester nicht spielberechtigt, Wayne Rooney wurde nach einer Stunde eingewechselt. United-Trainer José Mourinho musste in den vergangenen elf Premier-League-Partien gegen die Londoner lediglich fünf Gegentore hinnehmen, den von ihm trainierten Mannschaften gelangen in dieser Zeit hingegen 18 Treffer.

Durch das Remis verpasste Arsenal die Chance, zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Premier League zu übernehmen. Der Tabellensechste United bleibt in der Liga der Angstgegner für die Gunners, die seit zehn Jahren nicht mehr im Old Trafford gewinnen konnten.