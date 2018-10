Der FC Liverpool hat durch einen Treffer von Mohamed Salah (24. Minute) 1:0 (1:0) bei Huddersfield Town gewonnen. Für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war es der dritte Erfolg in Serie gegen Trainer-Freund David Wagner.

Die in der Premier League noch ungeschlagenen Reds verbesserten sich durch den Erfolg auf Tabellenplatz zwei und sind weiter punktgleich mit Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City. Für Huddersfield verschärfte sich hingegen die Situation. Die Terriers haben sechs von neun Liga-Spielen verloren, warten immer noch auf den ersten Sieg und stehen mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Manchester City - FC Burnley 5:0 (1:0)

REUTERS Kevin De Bruyne

Manchester City hat den FC Burnley vor eigenem Publikum mit 5:0 (1:0) deklassiert und bleibt wie Liverpool in dieser Saison ungeschlagen. Sergio Agüero (17.), Bernardo Silva (54.), Fernandinho (56.), Riyad Mahrez (83.) und Leroy Sané (90.) trafen gegen den früheren Man-City-Torwart Joe Hart zum Kantersieg. Mittelfeldstar Kevin De Bruyne gab in der 58. Minute nach längerer Verletzungspause sein Comeback beim Meister.

Vor dem zweiten Tor kam es zu einer kuriosen Situation: Sané ging bei einem Zweikampf im Strafraum zu Boden. Während Spieler beider Teams in Erwartung eines Strafstoßes zum Schiedsrichter schauten, ging David Silva zum Ball und passte zu Bernardo Silva, der den Ball im Netz versenkte.

FC Chelsea - Manchester United 2:2 (1:0)

AP Anthony Martial

Manchester United hat nach einem zwischenzeitlichen Comeback beim FC Chelsea doch nur einen Punkt geholt. Die Partie endete nach einem späten Treffer für die Londoner 2:2 (1:0). Nachdem Antonio Rüdiger die Gastgeber in Führung gebracht hatte (21. Minute), schlugen die Red Devils im zweiten Durchgang durch Anthony Martial zurück (55., 73.). Erst in der Nachspielzeit kam Chelsea noch mal zurück und schaffte durch Ross Barkley den späten Ausgleich (90.+6).

Sechs Minuten waren bereits in der Nachspielzeit an der Stamford Bridge in London gespielt, als Manchester United seinen Sieg gegen den FC Chelsea wieder aus der Hand gab. Einen Kopfball an den Pfosten von David Luiz konnte Rüdiger zunächst nicht verwerten, doch Barkley vollstreckte (90.+6).

Das Team von Trainer José Mourinho verpasst es damit, sich für eine couragierte Rückkehr in die Partie zu belohnen. Nach dem Rückstand durch ein Kopfballtor von Rüdiger (21.) drehte der Franzose Anthony Martial auf: Zunächst behielt der Angreifer im Gewusel vor dem Chelsea-Tor den Überblick (55.), dann traf er nach Zuspiel von Romelu Lukaku (73.).

Durch das späte Tor blieb Chelsea weiter ungeschlagen und sicherte sich vorübergehend die Tabellenführung vor Manchester City - United verpasste es, an die europäischen Plätze heranzurücken.