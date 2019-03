Ole Gunnar Solskjaer hat nach zwölf Ligaspielen ohne Niederlage seine erste Partie als Trainer von Manchester United verloren. Beim FC Arsenal unterlag sein Team 0:2 (0:1) und rutscht aus den Champions-League-Rängen auf Platz fünf.

Für Arsenal trafen zwei ehemalige Bundesliga-Spieler : Granit Xhaka erzielte die Führung (12. Minute), Pierre-Emerick Aubameyang durch einen strittigen Elfmeter das Tor zum Endstand (69.).

Arsenal machte nach der 1:3-Niederlage in der Europa League bei Stade Rennes unter der Woche zu Beginn das Spiel und setzte United früh unter Druck. Die erste große Chance hatten aber die Gäste: Romelu Lukaku traf nach einer Flanke von Luke Shaw die Latte (10.).

Getty Images David De Gea (links)

Im Gegenzug kamen die Gunners zur Führung - durch ein krummes Tor. Xhaka schloss aus dem Rückraum ab, sein Schuss nahm eine so ungewöhnliche Flugkurve, dass United-Torhüter David De Gea in die linke Ecke abtauchte, während der Ball rechts von ihm einschlug (12.).

Leno hält, Aubameyang trifft

Manchester zeigte sich aber nur kurz schockiert. Wenige Minuten nach dem Gegentreffer zirkelte Fred einen Ball an den rechten Außenpfosten (21.). Arsenals Torhüter Leno wäre bei dem Abschluss chancenlos gewesen, hielt in der Folge aber gleich doppelt stark gegen Lukaku (39. und 53.).

Statt des Ausgleichs fiel ein weiteres Tor für die Gastgeber: Fred berührte den in den Strafraum eingelaufenen Lacazette leicht am Rücken. Der Franzose fiel theatralisch - und Schiedsrichter Jonathan Moss zeigte auf den Punkt. Nachdem Aubameyang zum 2:0 verwandelt hatte, war das Spiel entschieden - und Solskjaers Serie gebrochen.

Für Arsenal ist es der neunte Heimsieg in Folge. Die Gunners ziehen in der Tabelle vorbei an United auf Platz vier. Manchester, das nun zwei Punkte Rückstand auf Arsenal hat, kann noch einen weiteren Platz nach unten rutschen. Der Sechste Chelsea, der gegen Wolverhampton nach einem Rückstand nicht über ein 1:1 hinauskam, hat bei einem Spiel weniger nur zwei Punkte Rückstand.

FC Arsenal - Manchester United 2:0 (1:0)

1:0 Xhaka (12.)

2:0 Aubameyang (69., Foulelfmeter)

Arsenal: Leno - Sokratis, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac, Özil - Lacazette, Aubameyang

United: De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Dalot, Fred, Matic, Pogba - Rashford, Lukaku

Schiedsrichter: Moss

Gelbe Karten: Sokratis, Kolasinac / Matic, Pogba

Weitere Ergebnisse:

Liverpool - Burnley 4:2 (2:1)

Chelsea - Wolverhampton 1:1 (0:0)

Manchester City - Watford 3:1 (0:0)

Southampton - Tottenham 2:1 (0:1)