Manchester United steckt in einer sportlichen Krise: Am dritten Spieltag der englischen Premier League verlor der Rekordmeister gegen Tottenham Hotspur nach einer schwachen zweiten Hälfte 0:3 (0:0). Harry Kane (50. Minute) per Kopf und Lucas Moura (52./84.) entschieden die Partie zugunsten der Spurs. Für Tottenham war es ein besonderer Auswärtssieg. Traditionell sahen die Spurs im Old Trafford immer schlecht aus.

21 - Spurs have lost more away Premier League matches against Man Utd than any team has lost away from home vs another in the competition’s history. Sickness. #MUNTOT pic.twitter.com/tcFARMVk1S — OptaJoe (@OptaJoe) August 27, 2018

United musste im dritten Saisonspiel bereits die zweite Niederlage hinnehmen. In der Vorwoche hatte das Team von Trainer José Mourinho überraschend 2:3 bei Brighton & Hove Albion verloren.

Dabei zeigten sich die Red Devils gegen die Spurs deutlich verbessert und spielten vor allem in der ersten Hälfte sehenswerten Offensivfußball. Romelu Lukaku vergab die größte Chance, als er Tottenhams Torhüter Hugo Lloris umkurvte und den Ball anschließend aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbeischoss (17.). Die Gäste konnten mit dem torlosen Remis zur Pause zufrieden sein - und waren nach Wiederbeginn gnadenlos effizient.

REUTERS Lucas Moura

Kane köpfte den Ball nach einer Ecke zur Führung ins Tor (52.), kurz darauf verwertete Moura eine Flanke von Christian Eriksen (54.). In der Schlussphase erhöhte der Brasilianer sogar noch auf 3:0 (84.). Damit fügten die Gäste Mourinho die höchste Heimniederlage in seiner Trainerlaufbahn zu.

3 - @SpursOfficial's win tonight marks Jose Mourinho's biggest ever home defeat as a manager in any competition. Trounced. #MUNTOT pic.twitter.com/S5vXMCEpdo — OptaJoe (@OptaJoe) 27. August 2018

In der Schlussphase waren von den Rängen spöttische Gesänge in Richtung Mourinho zu hören. "You are no longer special" war dabei noch der freundlichste Chant. Später war auch deutlich zu vernehmen: "Sacked in the morning, you're getting sacked in the morning" ("Du wirst morgen gefeuert"). Allerdings dürften es die Spurs-Anhänger gewesen sein, die den gegnerischen Trainer auf diese Weise provozieren wollten. Viele United-Fans waren zu diesem Zeitpunkt schon nach Hause gegangen.

Nach der Partie applaudierte Mourinho den verbliebenen Zuschauern und schien sich vom Publikum zu verabschieden - für immer? Das werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. In den sozialen Netzwerken erfreute sich der Hashtag #MourinhoOut in jedem Fall großer Beliebtheit. Als Wunschkandidat für die Nachfolge des Portugiesen wurde von den Fans immer wieder Zinédine Zidane genannt.

Tottenham ist nun eines von insgesamt vier Teams mit neun Punkten. Die Londoner sind punktgleich mit dem FC Watford, dem FC Chelsea und Jürgen Klopps FC Liverpool. Manchester City musste sich am Samstag überraschend mit einem Unentschieden gegen die Wolverhampton Wanderers begnügen.