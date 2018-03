Premier League Rashford entscheidet das Spitzenspiel für United

Marcus Rashford hat Manchester United mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg (2:0) im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool geschossen. Dank der beiden Tore des 20-Jährigen (14. und 24. Minute) hat Manchester einen großen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft gemacht und nun fünf Punkte Vorsprung auf Liverpool. Die Mannschaft von Jürgen Klopp verpasste es nach einer enttäuschenden Leistung hingegen, mit einem Sieg an United vorbei auf den zweiten Tabellenplatz zu springen.

In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Manchester zeigte sich anschließend sehr effizient: Mit dem ersten Torschuss der Partie brachte Rashford United in Führung. Die Entstehung hätte einfacher nicht sein können: Einen langen Abstoß von Keeper David de Gea verlängerte Romelu Lukaku mit dem Kopf in den Lauf von Rashford, der Liverpools Verteidiger Trent Alexander-Arnold mit einem Haken aussteigen ließ und zum 1:0 traf. Mit dem zweiten Schuss aufs Tor der Begegnung erhöhte Rashford zehn Minuten später auf 2:0.

Von Liverpool kam wenig. Eine klare Torchance hatten die Gäste in der ersten Hälfte nicht. Nach der Pause wurden die Reds besser, brauchten aber ein kurioses Eigentor von United-Verteidiger Eric Bailly für den Anschluss. Er lenkte eine Hereingabe von Sadio Mané mit der Hacke an de Gea vorbei ins eigene Tor (66.). United zog sich daraufhin stark zurück und verteidigte den Vorsprung.

Manchester United - FC Liverpool 2:1 (2:0)

1:0 Rashford (14.)

2:0 Rashford (24.)

2:1 Bailly (66./Eigentor)

Manchester: de Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Young - McTominay, Matic - Mata (88. Lingard) , Sánchez (90+6. Darmian), Rashford (70. Fellaini) - Lukaku

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (80. Wijnaldum), Lovren, van Dijk, Robertson (84. Solanke)- Oxlade-Chamberlain (62. Lallana), Can, Milner - Salah, Firmino, Mané

Gelbe Karten: Rashford, Valencia / Oxlade-Chamberlain

Schiedsrichter: Pawson