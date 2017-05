Chelseas sechster Meistertitel Sie konnten es eben auch an jenem kalten Abend in Stoke

Chelsea steht nach dem1:0 bei West Bromwich Albion als Meister fest. Zehn Punkte Vorsprung auf Tottenham, das ist in drei Spielen nicht mehr aufzuholen. Eine Überraschung ist dieser Titel nicht mehr, seit mehr als einem halben Jahr hatte Chelsea auf dem ersten Tabellenplatz der Premier League gestanden. Kurios ist er einzig, wenn man sich an die ersten Wochen der Saison erinnert.

Der Mensch neigt dazu, die Vergangenheit nach vermeintlichen Schlüsselmomenten zu durchforsten, um ihr im Nachhinein eine Struktur - und im besten Fall sogar einen Sinn - überzustülpen. Auch der Weg des FC Chelsea zur sechsten Meisterschaft der Klubgeschichte wird von den meisten Beobachtern in zwei Phasen unterteilt: vor dem Arsenal-Spiel und nach dem Arsenal-Spiel.

Das Arsenal-Spiel: Damit ist der erschreckend schwache Auftritt am 24. September 2016 gemeint: Chelsea präsentierte sich beim 0:3 gegen den Stadtrivalen nicht wie ein Titelkandidat, sondern schien nahtlos an das verkorkste Vorjahr anzuknüpfen. Acht Punkte trennten sie an diesem Samstagabend schon von der Tabellenspitze, an der damals Manchester City stand.

Das Schlüsselspiel, das nur wenig erklärt

Trainer Antonio Conte stellte nach der Pleite auf eine Dreierkette um - und Chelsea gewann sämtliche 13 Ligaspiele bis zum Jahresende, ein Rekord im englischen Fußball. Diese Geschichte wurde oft genug erzählt, stets das Arsenal-Spiel als Wendepunkt ausgemacht. Alles richtig, nur: Das vielzitierte Fiasko von Holloway erklärt kaum, warum die Blauen ihre Konkurrenz seither beherrschten.

Eher schon exemplarisch der 18. März 2017: Chelsea war mit zehn Punkten Vorsprung nach Stoke gereist, ein längst unwichtiges Auswärtsspiel also, in dem Gary Cahill aber trotzdem in der drittletzten Minute noch den 2:1-Siegtreffer für die Gäste erzielte. Nach einem umkämpften Duell, nach einem Eckball - auch das war typisch für Chelsea 2016/2017, kein Premier-League-Team traf häufiger nach Standardsituationen (18 Tore).

Wer Chelseas Titel würdigen möchte, kommt natürlich nicht umhin, auch von Angreifer Diego Costa zu sprechen, seinen jetzt schon 20 Toren, von denen gleich sieben jeweils das 1:0 in einem Spiel bedeuteten. Er muss vom überragenden Organisator N'Golo Kanté erzählen, der von Sensationsmeister Leicester City kam, seinen Meistertitel verteidigte und obendrein zu Englands Fußballer des Jahres gewählt wurde. Von Eden Hazard, von Cesc Fàbregas und vom akribischen Trainer Antonio Conte, der alle Teile zusammenführte.

Parallelen zu Leicester City

Der Kader war erstklassig besetzt, wie viele andere in der Liga aber auch. Was Chelsea in diesem Jahr allen anderen Teams voraushatte, war vielmehr die im britischen Fußball sprichwörtliche Fähigkeit, es eben auch einmal an einem kalten, regnerischen Abend in Stoke zu können. Neun Spiele haben sie mit einem Tor Vorsprung gewonnen, das ist ein wichtiger Teil des Geheimnisses.

Körperlich und geistig wirkten die Londoner regelmäßig frischer. Der Grund dafür könnte im verkorksten Vorjahr liegen, das man auf einem enttäuschenden zehnten Platz abgeschlossen hatte. Das Spiel bei West Brom war erst das 44. Pflichtspiel der Spielzeit für die Blues, trotz des Einzugs ins Finale des FA-Cups, in dem man am 27. Mai gegen Arsenal sogar die Chance auf das Double hat. Europa-League-Finalist Manchester United hat bereits 60 Spiele absolviert, Manchester City 53, Tottenham 50, Arsenal 49.

Mit Leicester City war in der Vorsaison ebenfalls ein Klub Meister geworden, der nicht europäisch gespielt hatte, der ganz sicher von diesem Plus an Regenerations- und Vorbereitungszeit profitiert hatte. Vielleicht sind die englischen Topvereine wirklich an der Belastungsgrenze angekommen. Das könnte übrigens gleichzeitig erklären, warum die englischen Vereine in der Champions League regelmäßig hinter den hohen Erwartungen bleiben.

Aber das ist eine andere Geschichte.