Liverpool vor Chelsea-Spiel Neuer Held, altes Leid

Zehn Minuten waren noch zu spielen, als sich die Zuschauer an der Anfield Road erhoben und einen Mann in den Feierabend verabschiedeten, der ziemlich schnell zum Helden geworden ist: Der im Sommer vom AS Rom zum FC Liverpool gewechselte Mohamed Salah hatte beim 3:0-Erfolg über den FC Southampton am vergangenen Wochenende zwei Tore geschossen.

Es waren seine Treffer acht und neun in den ersten zwölf Ligaspielen für den neuen Verein, damit setzte er sich an die Spitze der Torjägerliste der Premier League. Mit der Auswechselung in der Schlussphase bot ihm Trainer Jürgen Klopp die Bühne, sich von den Zuschauern angemessen feiern zu lassen. "Die Kop-Tribüne hat einen neuen Helden, den sie anbeten kann", schrieb der "Independent" nach dem Spiel über Salah.

Eigentlich würde dem 25 Jahre alten Rechtsaußen aus Ägypten der Hauptteil der Aufmerksamkeit gehören vor Liverpools Heimspiel gegen Meister FC Chelsea an diesem Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Im Januar 2014 war Salah vom FC Basel zu dem Klub aus dem Südwesten Londons gewechselt, doch er setzte sich nicht durch und wurde weitergereicht, erst nach Florenz, dann nach Rom. Salah tritt als neuer Held der Anfield Road gegen den Verein an, der seine Fähigkeiten nicht hinreichend gewürdigt hatte - das hätte die Erzählung im Vorlauf der Partie sein können. Wie gesagt: eigentlich.

Denn nachdem Liverpool unter der Woche beim 3:3 gegen den FC Sevilla in der Champions League eine Drei-Tore-Pausenführung verschleudert hatte, ist das Ungleichgewicht im Spiel von Klopps Mannschaft das große Thema, wieder einmal. Das Team ist zu hinreißenden Offensivleistungen in der Lage mit Spielern wie Philippe Coutinho, Sadio Mané, dem Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino, der gegen Sevilla doppelt traf, und Salah.

Gelobt für das Angriffsspiel, kritisiert für die Defensive

Doch es vergisst dabei zu oft das Verteidigen. Klopp macht die falsche Herangehensweise seiner Elf für den Zusammenbruch gegen Sevilla verantwortlich. Seiner Meinung nach war der entscheidende Fehler, dass sie aufgehört hätte, Fußball zu spielen. In Wahrheit allerdings belegt die Konsequenz, mit der das Team den Vorsprung verspielte, erneut die fehlende Widerstandskraft von Liverpools Defensive.

Einerseits liegt das natürlich am Personal. Eine Abwehrreihe mit Alberto Moreno, Dejan Lovren und Ragnar Klavan, der zuletzt den verletzten Joel Matip vertrat, ist nicht gemacht für höhere Aufgaben. Andererseits ist das Problem grundsätzlich. Klopp ist es bislang nicht gelungen, seiner Mannschaft die richtige Balance aus Vollgas-Offensive und organisierter Defensivarbeit zu vermitteln. "Klopps Liverpool wird zu Recht für das mutige und präzise Angriffsspiel gepriesen. Doch die Abwehr, die seit mindestens sieben Saisons mit wechselndem Personal eine Schwäche war, wird schlechter", notierte die "Times" nach der irrwitzigen 1:4-Niederlage gegen Tottenham vor einem Monat.

So riskiert die Mannschaft, gegen durchschnittliche Gegner Punkte liegen zu lassen, wie es in dieser Saison schon gegen Watford (3:3), Burnley und Newcastle (beide 1:1) passiert ist - und von den Topteams wie Tottenham oder auch Manchester City (0:5) abgeschossen zu werden. Vor der Partie gegen Chelsea hat Klopp deshalb ein allgemeines Misstrauen seiner Mannschaft gegenüber ausgemacht. "Niemand glaubt so richtig an uns. Wenn wir gut spielen heißt es: gut, aber. Und wenn wir es nicht machen, heißt es: war ja klar", klagt der Trainer.

Hinten hofft Liverpool auf eine stabile Abwehr, vorne unter anderem auf Salah. Englands Medien feiern den Offensivmann aus Ägypten als besten Transfer der Saison, weil er mit einer Ablösesumme von angeblich 42 Millionen Euro vergleichsweise günstig war und das Preis-Leistungs-Verhältnis optimal ist. Zum Vergleich: Manchester United investierte mehr als doppelt so viel in den belgischen Angreifer Romelu Lukaku, dem in der Liga bislang ein Treffer weniger gelungen ist als Salah. Auch Chelseas Stürmer Àlvaro Morata war mit einem Kaufpreis von angeblich 62 Millionen Euro deutlich teurer als Liverpools neuer Held.

Salah, De Bruyne, Lukaku - sie alle wollte Chelsea nicht

Salahs neun Tore in der Premier League sind besonders beeindruckend, weil er kein Mittelstürmer ist, sondern über den rechten Flügel kommt. Er kombiniert das Beste von beiden Positionen.

Salah gehört einer speziellen Spielergattung an. Er ist einer von mehreren Profis, die bei Chelsea verkannt wurden - und im Trikot anderer Klubs Karriere machen. Weitere Exemplare sind Kevin De Bruyne von Manchester City, der im Moment wohl beste Spieler der Liga, und United-Angreifer Lukaku. Sie alle setzten sich in einem frühen Stadium ihrer Laufbahn nicht an der Stamford Bridge durch und wurden abgegeben, alle in der Amtszeit von Trainer José Mourinho. Und natürlich ist es leicht, den FC Chelsea dafür zu verspotten, dass er sich reihenweise aktuelle Superstars durch die Lappen gehen ließ. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Salah, De Bruyne und Lukaku waren damals noch zu jung und nicht in der Lage, sich gegen die hochwertige Konkurrenz durchzusetzen. Und dass Chelsea in den vergangenen drei Jahren zweimal Meister wurde, ist ein Beleg dafür, dass die Verantwortlichen des Klubs auf dem Transfermarkt nicht alles falsch gemacht haben.

Lukaku hätten sie im Sommer trotzdem gerne zurückgeholt. Und De Bruyne bestrafte den FC Chelsea Ende September mit seinem Tor zu Citys 1:0-Erfolg für das mangelnde Vertrauen. Salah möchte gegen den Ex-Klub Ähnliches vollbringen - und dem Publikum an der Anfield Road weitere Gründe zur Heldenverehrung liefern.