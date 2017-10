Arsenal dreht Partie bei Everton Özil-Gala beim Sieg der Gunners

Durch den ersten Auswärtssieg der Saison hat der FC Arsenal nun nach Punkten mit dem FC Chelsea gleichgezogen, der aktuell auf Tabellenplatz vier liegt. Nach dem 5:2 (1:1) im Goodison Park ist die Mannschaft von Arsène Wenger nur noch durch das Torverhältnis von einem Champions-League-Platz getrennt. Gastgeber Everton rutscht nach der Heimniederlage auf einen Abstiegsrang.

Dabei waren die Toffees nach einem Schlenzer von Rückkehrer Wayne Rooney in der 12. Minute in Führung gegangen. Arsenal-Verteidiger Per Mertesacker, der erneut 90 Minuten auf dem Platz stand, agierte zuvor zu zögerlich. Der Ausgleich für die Gäste fiel nach einem Torwartfehler: Everton-Schlussmann Jordan Pickford ließ einen Fernschuss nach vorne prallen, der nachsetzende Arsenal-Verteidiger Nacho Monreal traf ins kurze Eck zum 1:1.

In der zweiten Hälfte drückte Mesut Özil der Partie seinen Stempel auf. Erst traf der deutsche Nationalspieler in der 53. Minute nach einer Flanke von Alexis Sánchez per Kopf zum 2:1, in der 74. Minute bereitete er das vorentscheidende 3:1 durch Alexandre Lacazette vor. Zuvor hatte Evertons Idrissa Gueye in der 68. Minute Gelb-Rot gesehen.

In den Schlussminuten wurde es noch einmal turbulent: Erst erhöhte Aaron Ramsey auf 4:1 (90. Minute), bevor Evertons Oumar Niasse einen Fehler von Petr Cech nutzen und auf 2:4 verkürzen konnte (90.+3), bevor Sánchez Sekunden vor dem Ende mit dem 5:2 (90.+5) den Schlusspunkt setzen konnte.

Der FC Everton reist kommendes Wochenende zum Vierzehnten Leicester City, während die Wenger-Elf zu Hause gegen Swansea City weitere Punkte für die Champions-League-Qualifikation sammeln kann.