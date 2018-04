City-Niederlage im Stadtduell Guardiolas Kontrollverlust

Am Ende eines wilden Derbys zwischen Manchester City und Manchester United gingen die Trainer in Frieden auseinander. Pep Guardiola und José Mourinho gaben sich die Hand, schauten sich ausgiebig in die Augen, Mourinho redete auf den Kollegen ein, schlug ihm mehrmals auf die Schulter. Als würde er sagen: Keine Sorge, alter Freund, ihr macht das schon.

Aber nicht heute!

Mehr als eine Halbzeit lang gab es keinen Zweifel, dass City den nötigen Sieg einfahren würde, um sich zum Meister der Premier League zu küren, sieben Spieltage vor dem Ende der Saison, so früh wie noch nie zuvor eine Mannschaft in der langen Geschichte des englischen Erstliga-Fußballs. Guardiolas Team führte vor eigenem Publikum 2:0 durch die Treffer von Vincent Kompany und Ilkay Gündogan und hätte noch deutlicher vorne liegen können. Und das, obwohl Regisseur Kevin De Bruyne und auch die Angreifer Gabriel Jesus und Sergio Agüero nur auf der Bank saßen. Die Spieler von Manchester United sahen aus wie eine Hobbytruppe, die man gerade aus dem Park geholt und in rote Trikots gesteckt hatte.

Innerhalb von drei Minuten nahm die Veranstaltung allerdings eine bemerkenswerte Wende. Paul Pogba traf doppelt, mit den ersten beiden Chancen für sein Team. Und in der 69. Minute stellte Chris Smalling sogar das 3:2 für United her. City versuchte in der Schlussphase alles, um noch zum Ausgleich zu kommen und zumindest einen Punkt mitzunehmen. Doch die Partie endete mit der zweiten Liga-Niederlage der Saison (nach dem 3:4 beim FC Liverpool Mitte Januar) und der zweiten Niederlage innerhalb weniger Tage (nach dem 0:3 beim FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch).

Citys Niederlage löst ein paar Alarmsignale aus

Die aufgeschobene Meisterfeier ist kein Drama für City. Es besteht trotz des verlorenen Derbys kein Grund zu der Annahme, dass die Mannschaft den dritten Titel in sieben Jahren noch verspielt. "Für die Fans tut es mir leid. Aber wir haben immer noch einen großen Vorsprung", sagte Guardiola nach der wechselhaften Partie. Und hatte Recht damit. Der Sicherheitsabstand seines Teams auf, nun ja, Verfolger United beträgt immer noch 13 Punkte.

AFP Trainerlegenden unter sich: José Mourinho und Pep Guardiola

Trotzdem löst Citys Niederlage ein paar Alarmsignale aus. Die Mannschaft verpasste es, sich einen Schub für die Moral zu holen vor dem Rückspiel gegen Liverpool am Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im eigenen Stadion, das mit mindestens drei Toren gewonnen werden muss, und leistete sich einen rätselhaften Einbruch. Guardiola hatte keine passende Antwort auf die Frage, wie er sich die Niederlage erkläre. "Wir haben 2:3 verloren", sagte er nur.

Wenn es doch so einfach wäre.

City hat die beste Abwehr der Liga und wirkt in dieser Saison über weite Strecken unverwundbar. Doch wenn die Mannschaft ausnahmsweise die Kontrolle verliert, dann gleich richtig. Dann scheint es ziemlich einfach, Toren gegen sie zu schießen. Die Niederlage gegen United war ein weiterer Beleg dafür.

Rätselhafte Einbrüche in der Saison 2017/2018

Beim 3:4 in Liverpool im Januar kassierte das Team die entscheidenden drei Treffer innerhalb von nur neun Minuten. In der Champions League unter der Woche fielen die Tore zum 0:3 binnen 19 Minuten. Im Derby wurde innerhalb von 16 Minuten aus einem 2:0 ein 2:3. Und das ohne großen Aufwand. United brachte in der ganzen Partie nur vier Bälle auf das Tor.

Für das Rückspiel gegen Liverpool verheißt das nichts Gutes. Um den Drei-Tore-Rückstand umzubiegen und doch noch ins Halbfinale der Champions League vorzurücken, sollte die Mannschaft ein "clean sheet" bewahren, wie es in England heißt, also zu Null spielen. Nach der Partie gegen United, nach einem wiederholten Zusammenbruch, ist das zumindest schwer vorstellbar.

Vor allem, wenn bei Liverpool der angeschlagene Top-Torjäger Mohamed Salah rechtzeitig fit werden sollte. Am Ende dieser so herausragenden Saison scheint City auf seltsame Weise aus dem Takt zu geraten, ein bisschen zumindest. Dafür spricht auch eine bemerkenswerte Statistik. Laut dem Datendienst Opta hat eine von Guardiola trainierte Mannschaft zum ersten Mal überhaupt drei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Spielen kassiert.

Gegen Liverpool sollte dieser Trend dringend gebremst werden. Sonst würde es wieder heißen: Ihr macht das schon. Aber nicht heute.

Manchester City - Manchester United 2:3 (2:0)

1:0 Kompany (25.)

2:0 Gündogan (31.)

2:1 Pogba (53.)

2:2 Pogba (55.)

2:3 Smalling (69.)

Manchester City: Ederson - Danilo, Kompany, Otamendi, Delph - Gündogan (76. Agüero), Fernandinho, David Silva (72. de Bruyne) - Bernardo Silva (72. Gabriel Jesus), Sterling, Sané

Manchester United: de Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Young - Herrera (90. Lindelöf), Matic - Lingard (85. McTominay), Pogba, Alexis (82. Rashford) - Lukaku

Gelbe Karten: Sterling, Fernandinho, Agüero, Danilo, Kompany, Jesus / Herrera, Lukaku, Pogba

Schiedsrichter: Atkinson