+++ Fußball-Transferticker +++ Mertesacker bleibt bis 2018 bei Arsenal

+++ Moravek und Janker verlängern in Augsburg +++

[13.48 Uhr] Jan Moravek und Christoph Janker haben ihre im Sommer auslaufenden Verträge beim FC Augsburg verlängert. Moravek bleibt dem Bundesligisten bis Juni 2020 erhalten, Janker unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2018. "Wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft auf diese beiden langjährigen FCA-Profis bauen können", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. (mmm/dpa)

+++ Laut Ancelotti hat der FC Bayern "keine Chance" auf Verratti +++

[13.31 Uhr] Der Italiener Marco Verratti wird nicht von Paris St. Germain zum FC Bayern München wechseln. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sagte, es gäbe "keine Chance" auf einen Transfer des 24-Jährigen zum Tabellenführer der Bundesliga. Verratti war bei den Münchnern als möglicher Nachfolger für Xabi Alonso im Gespräch, der seine Karriere laut Informationen der Sport Bild nach der laufenden Saison beenden wird.

Ancelotti hält es für möglich, dass Alonso seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag zumindest um ein weiteres Jahr verlängert. "Ich denke, er ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass er nächste Saison noch spielt", so der Bayern-Coach. (mmm/sid)

+++ Arsenal zieht Mertesacker-Option +++

[13.01 Uhr] Der FC Arsenal verlängert den Vertrag mit Weltmeister Per Mertesacker per Option um ein weiteres Jahr bis 2018. Das bestätigte Trainer Arsène Wenger. Damit steht fest, dass der 32-Jährige zumindest vorerst nicht nach Deutschland zurückkehrt. Angeblich waren seine Ex-Klubs Hannover 96 und Werder Bremen an einer Verpflichtung Mertesackers interessiert. (mmm/dpa)

+++ Schalke verleiht Torwart Giefer nach England +++

[12.27 Uhr] Torwart Fabian Giefer wechselt bis Saisonende auf Leihbasis von Schalke 04 zum englischen Zweitligisten Bristol City. Der 26-Jährige, der im Sommer 2014 von Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen gewechselt war, hat bislang nur zwei Bundesligaspiele für Schalke bestritten. Sein Vertrag läuft bis 2018.

"Wir haben auf Schalke das große Glück, dass wir auf der Torhüter-Position sehr gut besetzt sind. Das macht es natürlich schwierig für die Keeper hinter der Nummer eins, Spielpraxis zu erlangen", sagte Sportvorstand Christian Heidel, "deshalb wünschen wir uns für Fabian, dass er diese in den kommenden Monaten bei Bristol City erhält." (mmm/dpa)

+++ Silva und Griezmann vor Wechsel zu Manchester United? +++

[10.48 Uhr] Laut Informationen der britischen Sun will Manchester United 70 Millionen Pfund für den portugiesischen Mittelfeldspieler Bernado Silva von AS Monaco bieten. Demnach ist der Transfer für den kommenden Sommer geplant. Auch Real Madrid soll Interesse an Silva bekunden. Angeblich ist United auch nach wie vor an EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann interessiert.

Über einen Wechsel des Franzosen von Atlético Madrid nach Manchester wird schon seit 2015 spekuliert. Griezmann selber heizte die Diskussion im November letzten Jahres an, als er in einem Interview mit Sky Sports sagte, Manchester United sei "ein sehr großer Klub mit einer hervorragenden Infrastruktur". Zudem betonte er, dass er gerne mit seinem Nationalmannschaftskollegen Paul Pogba zusammenspielen würde. Laut Sun wäre das Team von Trainer José Mourinho bereit, vor der nächsten Saison 85 Millionen Pfund für Griezmann zu zahlen. (mmm)